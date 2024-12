Grande Fratello, nel tugurio è andato in scena un nuovo faccia a faccia tra Helena e Lorenzo Spolverato. I toni sono stati accesi e netti e stasera, c’è da giurarci, Signorini metterà tutto sul piatto a disposizione del pubblico famelico. Lorenzo e Helena, infatti, sono tra i maggiori protagonisti di questa edizione. Insieme a Shaila Gatta, sono i tre pilastri del programma in attesa che nuovi volti facciano il loro ingresso nella Casa più spiata d’Italia.

Intanto, ieri sera, è andato in onda un confronto nel corso del quale Lorenzo ha spiegato di essersi sentito tradito da Helena. Helena che, per prima, ha preso la parola dicendo: “Lorenzo tu devi capire questo, se continui a mischiare le cose non andrà bene. Io credo di conoscerti, vedo lati in te, degli sbagli che hai fatto all’inizio, che puoi moderare, non dico che devi cambiare, non ho mai detto questo, ma di moderare”.





Grande Fratello, nuovo faccia a faccia tra Helena e Lorenzo

Ed ha aggiunto: “Io ti voglio bene ancora. Io vado contro tutto questo perché preferisco scegliere le persone con cui magari devo stare qui no a febbraio. Non c’è un’attrazione come amore, danzato, io ho un affetto per te, anche per Luca, per Amanda. È lo stesso affetto, non c’è più sentimento nei tuoi confronti. Ero molto triste quando sei partito, ho detto ho perso un compagno di avventura, ho sbagliato a dire che ero innamorata, non era la parola giusta”.

Lorenzo, da parte sua, ha immediatamente risposto rimandando le accuse al mittente: “Ci sono cose che non sono state risolte e che mi sono rimaste sul groppone, non mi fanno andare avanti. Andiamo per gradi, voglio capire le tue risposte, cosa ammetti e cosa non ammetti. Tu hai tradito me nella fiducia e mi sono sentito provocato. Se ti sei sentita trattata male ti chiesto scusa, io mi sono sentito ferito da alcune provocazioni che ci sono state”.

Quindi conclude: “Riconosci che sei stata altalenante in queste tre settimane? Perché non ammetti le provocazioni e le frecciatine che ci sono state. Io e te abbiamo un patto, tu tradisci la mia ducia e pretendi che abbia un certo modo per dirti le cose? Di base penso ci sia una paura nell’ammettere quello che provavi. Adesso ti posso credere, ma se tu mi vuoi bene la mia relazione non la tocchi. Vorresti che io fossi un tuo amico qui o nella vita? Se tu mi volessi bene davvero non staresti in mezzo alla mia relazione perché sai che è una cosa delicata, io credo che alcune volte tu non agisce di cuore, ma di istinto puro, poi ti accorgi, quando è troppo tardi. Hai timore di sentirti fragile, se tu mi dici la verità, che io in quelle tre settimane sono tornato con un’altra donna e tu mi volevi, perché era così, adesso ti credo che non provi niente, ma prima com’era?”.