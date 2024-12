“Ha fatto l’amore con entrambi”. Rivelazione bomba sulla concorrente del Grande Fratello e altri due inquilini della casa. A svelare cosa sarebbe successo tra le mura del reality è stata Yulia Bruschi, confidandosi poco fa con il suo compagno, Luca Giglioli. Il video di queste confidenze sta facendo il giro della rete. La reazione del pubblico non si è fatta attendere: a giudicare dai commenti, le parole di Yulia sembrano aver confermato i sospetti di una parte dei telespettatori. Pesanti i giudizi sulla concorrente coinvolta: “È una finta santarellina”.

Le dichiarazioni di Yulia stanno infiammando le ore che precedono la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini. La serata si preannuncia già ricca di colpi di scena: innanzitutto, sarà svelato il nome del nuovo concorrente che dovrà abbandonare la casa. In nomination ci sono Amanda Lecciso, Federica Petagna, Stefano Tediosi e Luca Calvani. Per un concorrente che esce, altri tre sarebbero pronti a entrare: Stefania Orlando, Eva Grimaldi e Maria Teresa Ruta. Ma nelle ultime ore si parla anche di un possibile arrivo dalla Spagna di Maica Benedicto, ex concorrente del Gran Hermano.

Tuttavia, l’attenzione generale è ormai puntata sul caso esploso intorno a Mariavittoria Minghetti. Secondo quanto riferito da Yulia, nei giorni scorsi Mavi avrebbe tradito Tommaso Franchi, il giovane idraulico di Siena con il quale la dottoressa romana ha iniziato una storia dentro la Casa. L’altro uomo sarebbe Alfonso D’Apice, ex di Federica Petagna. Tra Mariavittoria e Alfonso ci sarebbe stato del tenero durante la permanenza in tugurio. “Lì è successo qualcosa”. ha detto Yulia. “Avevamo ragione, è successo da entrambe le parti, sia con Tommaso che con Alfonso”, ha risposto Luca

Anche Yulia era in tugurio. “Sì, bravo. Loro dormivano sotto di me, a letto stavano sempre vicini. Ti torna?” ha ribattuto la modella italocubana. “Tutto torna”, ha chiosato Luca. Il dialogo tra Yulia e Luca ha però incuriosito i fan del Grande Fratello, soprattutto quelli che avevano sempre sospettato che l’improvviso interesse di Mariavittoria per Alfonso nascondesse qualcosa.

“Finalmente stiamo venendo a capo della situazione”, scrive un utente su X. E ancora: “Mariavittoria è una finta santarellina, povero Tommaso”; “Io l’ho sempre pensato: tra loro c’è stato un bacio in tugurio”. Ma c’è anche chi esprime dubbi: “Strano, il GF non li ha ripresi”. Mentre c’è chi ritiene che Yuia sia seminando solo zizzania. La verità su quanto accaduto sarà probabilmente uno dei temi caldi della prossima puntata del reality.