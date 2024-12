In queste ultime ore, è diventato virale un video che vede Jessica Morlacchi ammettere di avere “degli occhi da pazza” durante una delle recenti puntate del Grande Fratello. La dichiarazione ha scatenato una valanga di commenti sui social, con molti spettatori che ipotizzano che dietro queste parole ci sia stato un avviso ricevuto in confessionale, dove potrebbe essere stata sensibilizzata riguardo al suo atteggiamento e, in particolare, ai suoi sguardi nei confronti di Luca Calvani ed Helena Prestes, con la quale ormai c’è una rottura insanabile.

Nel frattempo, Alessandro Franchino, compagno di Luca da ben 8 anni, ha iniziato a manifestare un certo fastidio nei confronti della situazione che si sta creando nella Casa. Dopo settimane di silenzio, Alessandro ha preso una posizione più chiara riguardo al comportamento di Jessica, che ormai non nasconde più la sua attrazione nei confronti di Luca. La cantante, pur essendo consapevole del legame solido tra Luca e Alessandro, aveva rivelato recentemente di aver preso una cotta per l’attore.

Grande Fratello, Jessica: “Mi vengono gli occhi da pazza”

Anzi, alle Non è la Rai aveva confessato di essere rimasta delusa dal fatto che Luca non avesse colto l’opportunità di baciarla in un angolo nascosto della Casa. In risposta a queste continue dimostrazioni di interesse da parte di Jessica, Alessandro ha scelto di non restare più in silenzio, seppur senza esporsi direttamente. L’uomo ha infatti messo un like a un commento su Instagram che criticava il comportamento della cantante, accusandola di mancare di rispetto nei confronti di Luca.

Il commento, che ha attirato la sua attenzione, recita: “Questa Jessica non ha un minimo di rispetto per te, ed è veramente brutto perché non si parla solo di solidarietà, ma di rispetto, e tu meriti di essere rispettato. Luca si sta facendo influenzare dalle persone sbagliate, ma noi fan vediamo come stanno veramente le cose”.

La vicenda continua a generare un ampio dibattito tra i fan del programma, divisi tra chi sostiene la posizione di Alessandro e chi invece difende il comportamento di Jessica, ritenendo che non ci sia nulla di male nel suo atteggiamento nei confronti di Luca. Ma come dicevamo, in queste ore è andato virale un video in cui Jessica ammette di aver avuto lo sguardo da pazza durante la diretta.

Parlando con Alfonso e Mariavittoria, Jessica ha detto: “Hai visto in puntata che occhi me vengono? Sembro pazza, sembra che me devono ricoverà da un momento all’altro”. “Questa descrizione accuratissima di sé stessa, l’importante è esserne consapevole”, ha commentato un utente di X che poi ha innescato una serie di commenti sulla concorrente, fino a poche settimane fa molto apprezzata dal pubblico del GF. “PRENDINE COSCIENZA CARA JESSICA E CONTROLLATI OGNI TANTO IN PUNTATA”, “In confessionale avranno avvertito come al solito”, “Di sicuro in confessionale le hanno detto occhio, che in puntata hai gli occhi ancora più da pazza. Datti una regolata”, si legge ancora. Il sospetto, quindi, è che siano stati proprio gli autori ad avvisarla e chiederle di mantenere un certo contegno durante la diretta.