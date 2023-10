Pomeriggio Cinque, per Myrta Merlino la strada continua ad essere tutta in salita. Nelle ultime ore Dagospia ha rivelato nuovi retroscena sul futuro della giornalista. Intanto le critiche continuano a fioccare, suoi social non passa giorno in cui Myrta non venga attaccata per la sua conduzione con una parte del pubblico che rimpiange Barbara D’Urso. “Non è il programma giusto per la Merlino, non ha portato assolutamente niente di nuovo, anzi è regredito”.

Lei mi sembra una forzatura… Ogni giorno siamo a fare confronti con la precedente conduzione. CI sarà sempre il “fantasma” di Barbara! Era il suo programma. Non è sempre facile vincere facile Solo pochi giorni fa, sempre Dagospia, aveva raccontato alcuni retroscena su Pomeriggio Cinque e È sempre Cartabianca. Si leggeva.





Pomeriggio Cinque, Myrta Merlino sempre più a rischio

“Come va la Pier Silvio revolution? Sulla Berlinguer i suoi dubbi riguardano i contenuti (non sopporta le ciance volgari dello scrittore alpinista Mauro Corona né le frecciate di Bianca verso la Rai). Perplessità diverse per Myrta Merlino: non solo per gli ascolti altalenanti. Ma per il suo dispotico comportamento in studio, aggravato dalla presenza del gelosissimo compagno Marco Tardelli che la segue passo dopo passo”.

Altra rivelazione interessante quella di Giuseppe Candela sia dentro che fuori Mediaset, la Merlino e la Berlinguer sarebbero vittime di attacchi per delle ragioni ben precise. “A me Myrta Merlino non piace, ma non possiamo dire che sta andando male”. Ora ecco la nuova bomba con il destino della giornalista che sarebbe segnato da tempo.

Chiudere Pomeriggio Cinque non è così facile. Il portale diretto da Roberto D’Agostino spiega che le principali difficoltà sono “legate ai contratti già firmati con gli inserzionisti pubblicitari”. Insomma, anche se qualcuno vorrebbe Myrta fuori da Mediaset per ora non se ne parla, oltre agli ascolti ballano altre questioni importanti.