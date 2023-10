Lutto nel mondo della televisione e del cinema per la scomparsa dell’attore. La notizia è stata confermata dall’addetto stampa dell’attore, che ha dichiarato: “Purtroppo posso confermare che è morto nella sua casa di Liverpool, sabato 30 settembre alle 22:38, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Era circondato dalla famiglia e dai propri cari. Un essere umano bello, divertente e compassionevole, ci mancherà moltissimo”.

Sui social tantissimi i ricordi per l’attore, scomparso a 56 anni a causa di un tumore. “Ho avuto il grande piacere di lavorare con lui in alcuni spettacoli che ho co-prodotto, Twopence to Cross the Mersey e Lennon’s Banjo, era un attore meraviglioso, un membro eccezionale della compagnia ed era molto amato da così tanti operatori del settore”, ha scritto Bill Elms, regista e produttore teatrale di Liverpool che ha lavorato con l’attore in diverse occasioni.

Jake Abraham, l’attore morto a causa del cancro a 56 anni

L’attore Jake Abraham, noto soprattutto per il suo ruolo nel film di Guy Ritchie Lock, Stock and Two Smoking Barrels (in italiano Pazzi scatenati), è morto all’età di 56 anni. Abraham, che interpretava Dean nel film di gangster britannico, ha detto a luglio di avere un cancro alla prostata. “Ci mancherà tristemente. Ho molti bei ricordi di Jake, era sempre così ottimista e divertente avere intorno. Lo ammiravo per aver reso pubblica la sua malattia, farà la differenza per molti altri e salverà vite umane. È un giorno molto triste. RIP e invio il mio affetto ai suoi amici e alla sua famiglia”, ha scritto ancora Bill Elms.

Abraham in precedenza aveva detto a Echo di aver ricevuto la diagnosi di cancro dopo essere andato dai medici dopo un lungo periodo di malattia. Successivamente il cancro si diffuse al resto del corpo e si è diffuso alla colonna vertebrale, ai fianchi e alla vescica.

“Stavo lavorando ma non mi sentivo bene. Stavo attraversando un momento senza energia. Questo mi ha spinto ad andare dal medico e a sottopormi al test del PSA (antigene prostatico specifico) visto che avevo fatto sangue nelle urine. Ho fatto un test e sono finito al Royal. Ha detto: ‘Hai il cancro, mi dispiace così tanto.’ Ha detto che ce l’avevo da anni, forse quattro anni”, aveva raccontato l’attore. Jake Abraham è apparso anche in “Prisoners Wives”, “Holby City”, “The Bill” e “Red Dwarf”.