Italia in lutto per la scomparsa improvvisa di un enorme artista, di un professionista della scena, di un grande attore che farà sentire la sua mancanza al pubblico italiano. La notizia della sua morte è arrivata nella mattinata di sabato 23 settembre e ha lasciato tutti nel più profondo dolore. Non solo la perdita di un grande artista, ma anche quella di un grande uomo.

La notizia è stata data dall’agenzia Adnkronos da fonti vicine alla famiglia dell’attore, morto nella sua casa di Tagliacozzo, in Abruzzo. Come riporta l’agenzia l’attore era da qualche tempo era malato, poi le sue condizioni di salute si sono aggravate fino alla tragica notizia. Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata, alla presenza dei soli familiari.

Morto l’attore Roberto Sturno, aveva 77 anni

Roberto Sturno ha lavorato per anni con ‘inseparabile partner teatrale Glauco Mauri con cui aveva consolidato un sodalizio culturale di 42 anni. Nato nel gennaio del 1946 a Roma, esordisce nel 1971 con un piccolo ruolo nel Macbeth di Shakespeare, cui seguono diversi ruoli, per lo più da comprimario, con varie compagnie nel corso degli anni settanta.

Nel 1981 ha formato una coppia artistica fissa a teatro con Glauco Mauri. la Compagnia Mauri-Sturno. Nei suoi oltre trent’anni di carriera, ha dato vita ad una vasta galleria di personaggi shakespeariani come Romeo in Romeo e Giulietta, Malcom in Macbeth, il Matto nel Re Lear, Puck in Sogno di una notte di mezza estate, Riccardo in Riccardo II, Calibano ne La tempesta. Ma sono tanti i personaggi portati in scena come Myskin ne L’idiota di Dostoevskij, Edipo in Edipo re – Edipo a Colono di Sofocle, Berenger ne Il rinoceronte di Eugène Ionesco e molti altri.

Roberto Sturno lascia due figli, Riccardo Vania e Tommaso Mirò, nati rispettivamente nel 1999 e nel 2002. La madre dei due ragazzi è l’attrice Stefania Micheli, con la quale l’attore ha condiviso molte volte il palcoscenico. Come si legge su Repubblica, l’attore era sposato con Maria Novella Pignata.