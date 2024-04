“Super notizia. Peppe Di Napoli derubato e picchiato in Honduras dopo l’uscita dall‘Isola dei famosi. Notizia che gira da poche ore. Peppe Di Napoli ora si trova in ospedale in Honduras. Ecco spiegato il motivo della sua assenza sui social”. Questo il testo della notizia che sta circolando in questi giorni.

Dopo la squalifica di Francesco Benigno, Peppe Di Napoli; il pescivendolo di TikTok ha lasciato il reality show per motivi di salute e una volta tornato in albergo ha voluto chiedere scusa ai telespettatori per l’improvvisa decisione. “Abbandono l’isola perché sono stanco. Non ce la faccio più. Chiedo scusa a tutti gli italiani, ma me ne vado”, ha fatto sapere dal profilo Instagram dell’Isola dei Famosi.

Peppe Di Napoli, la fake news dopo l’addio all’Isola dei Famosi

Dopo la sua uscita dall’Isola dei Famosi, su TikTok hanno cominciato a circolare dei video in cui si parla di qualcosa di brutto accaduto ai danni del pescivendolo napoletano e star di TikTok. In alcuni video diventati poi virali, si parla di un’aggressione ai danni di Peppe Di Napoli, con tanto di ricovero in ospedale.

La notizia data da qualcuno su TikTok è ovviamente una fake news e infatti proprio Peppe Di Napoli è voluto intervenire per rassicurare tutti. In realtà molti utenti avevano già capito si trattasse di una bufala, perché l’ex naufrago era già intervenuto per motivare il suo ritiro dall’Isola dei Famosi. Nonostante questo, qualcuno ha pensato di diffondere ugualmente la fake news preoccupando tanti telespettatori del reality show.

“Dopo ciò che ho visto su TikTok e i messaggi ricevuti facendomi spaventare non ho più parole. Vi voglio assicurare che non è successo niente a babbo in Honduras. Non è stato né derubato e né picchiato. È in hotel. Non preoccupatevi, ma la gente pur di fare visualizzazioni non sa che inventare”, ha scritto un furioso Peppe Di Napoli, che ovviamente sta bene e si trova ancora in Honduras in attesa del rientro in Italia.