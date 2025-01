Al Grande Fratello il caos si è verificato nel corso dell’ultima puntata in diretta con Alfonso Signorini. Jessica ha abbandonato definitivamente la trasmissione e ora è spuntato un fuorionda clamoroso che sta lasciando tutti senza parole. In quei frangenti, prima di andarsene dal reality show, si è lasciata sfuggire una frase che ha coinvolto pure il conduttore.

Infatti, finora i telespettatori del Grande Fratello non avevano captato bene quel momento ma adesso che il video è diventato virale si sta tornando a parlare prepotentemente di Jessica. Ha detto una frase che è destinata a far discutere ancora a lungo tutti i seguaci del programma di Canale 5.

Grande Fratello, uscito un fuorionda su Jessica: cosa ha detto

Jessica aveva detto in diretta al Grande Fratello, a proposito del lancio del bollitore di Helena ai suoi danni: “Credo che io ed Helena siamo su due livelli abbastanza diversi. Dal momento in cui io avessi risposto nella stessa modalità sarebbe stato pure giusto: lei mi tira l’acqua, io le tiro una scarpa. Ma questo non è successo. A me non sta bene e io decido di abbandonare”.

In un breve filmato apparso su TikTok, si è puntata l’attenzione su questa dichiarazione di Jessica poco prima di abbandonare il Grande Fratello: “Qui lo scontro c’è sempre stato, però non si può fare una cosa del genere. Credo che è la prima volta che succeda una cosa del genere. Sono veramente dispiaciuta per Alfonso“.

Ora resta da capire se Jessica sarà in studio nella prossima puntata in diretta per fornire ulteriori precisazioni sul suo addio al GF.