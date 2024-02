La puntata di domenica 18 febbraio di Amici 23 è stata dedicata anche ai cantanti di Sanremo 2024, che hanno avuto un passato nel talent show. Ma a fare rumore è stata l’assenza di Emma Marrone, che non è apparsa in studio. Molti telespettatori ci sono rimasti male, ma proprio nelle ultime ore è stato rivelato il motivo che l’ha costretta a non presentarsi.

Ad Amici 23 l’assenza di Emma Marrone è stata una delle più pesanti, mentre il pubblico in studio e anche quello da casa ha potuto ammirare altri artisti. Ospitati da Maria De Filippi, oltre ovviamente alla vincitrice Angelina Mango, Annalisa, i The Kolors, Irama e Maninni. L’artista della canzone Apnea non ha potuto garantire la sua presenza per una motivazione specifica.

Leggi anche: “Guardate cosa è successo”. Angelina Mango torna ad Amici, perché la polemica del pubblico





Amici 23 e l’assenza di Emma Marrone: perché non era in studio

Ad Amici 23 l’assenza di Emma Marrone non è stata l’unica, infatti anche la collega Alessandra Amoroso non era tra gli ospiti. Quest’ultima ha però inviato un videomessaggio a Maria, nel quale ha annunciato la sua presenza in occasione della prossima puntata. Su Emma non sono stati forniti dettagli, ma il sito Novella 2000 ha voluto fare piena chiarezza.

Emma non ha potuto accettare l’invito di Maria De Filippi perché ha avuto degli impegni professionali all’estero. Come rivelato dalla stessa cantante salentina, lei è stata a Londra. Quindi, recarsi ad Amici era praticamente impossibile. Ma molto probabilmente farà come Alessandra Amoroso e potrà esibirsi nello studio del programma di Canale 5 in una prossima occasione.

Sul social network Instagram Emma aveva scritto, a corredo di alcune foto: “A Londra ho anche riflettuto. Ora torno e mi chiudo in studio. Amen”. Quindi, è impegnata duramente col lavoro.