Angelina Mango torna ad Amici 23 ma è subito polemica: “Guardate come l’hanno accolta”. Eh sì, la vincitrice di Sanremo 2024 fa ritorno a casa ma in tanti notano qualcosa che lascia esterrefatti. Ma andiamo con ordine. L’autrice de “La Noia” che a breve rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, è stata ospite da Maria De Filippi. Chiaramente la sua vittoria al Festival l’ha resa ancor più celebre nella scuola di talenti, ma quando Maria l’ha chiamata in studio, qualcuno ha notato che l’accoglienza non è stata delle migliori, né da parte di Maria, né da parte del pubblico.

Chiaramente non sono mancate le polemiche, alimentate da alcuni confronti sul web riguardo l’accoglienza riservata ad Angelina rispetto a quella ricevuta da Emma Marrone, vincitrice di Sanremo nel 2012, al suo ritorno ad Amici. Andiamoci coi piedi di piombo però, perché si tratta solo di sensazioni di alcuni utenti. Neanche a dirlo, questi paragoni hanno scatenato dibattiti, con alcuni che suggerivano un trattamento preferenziale per Emma. Ma si tratta semplicemente di due periodi molto lontani tra loro.





Angelina Mango torna ad Amici ma è subito polemica

Analizziamo meglio la cosa. Emma Marrone infatti fu la prima ex allieva di Amici a vincere il Festival di Sanremo, un evento che all’epoca rappresentava una novità assoluta per i talent show italiani. Un po’ come a dire: “Esce da qui e vince persino nel tempio della musica italiana”. Senza considerare che le personalità e le reazioni di Emma e Angelina al loro ritorno ad a casa di Maria riflettono le loro diverse nature.

E nonostante le polemiche, sia Emma Marrone che Angelina Mango rappresentano due esempi di grande successo e orgoglio per il talent show targato Mediaset, dimostrando come il talento possa emergere e affermarsi anche oltre i confini del programma che le ha viste crescere. Entrambe hanno lasciato un segno nel cuore del pubblico e nella storia del Festival di Sanremo ed entrambe hanno fatto e faranno carriera.

Insomma, la vittoria di Angelina Mango a Sanremo e il suo successivo ritorno ad Amici di Maria De Filippi hanno evidenziato non solo il suo talento e la sua popolarità, ma anche come il percorso di un artista possa essere segnato da momenti di grande emozione e, talvolta, da polemiche. Quando vinse Emma tra l’altro, il programma godeva di molta più popolarità, oggi la faccenda è diametralmente cambiata con l’avvento dei social e non solo.

