“Un grande dispiacere”. Grave lutto a Un posto al sole, il dolore tra gli attori della soap

Grave lutto nella famiglia di ‘Un posto al sole’, l’annuncio della scomparsa è arrivato nelle ore scorse. Tra le soap opera italiane più famose (e fortunate) di sempre, ‘Un posto al sole’ ha tagliato un traguardo importante. La prima puntata andò in onda nel 1996, ben 28 anni fa, e niente faceva presagire il successo che poi sarebbe stato. Il segreto è nella struttura stessa della soap, che si differenzia in maniera sostanziale dalle altre per una narrazione è fortemente radicata nella realtà contemporanea (ambientata a Napoli), mutabile, ricca di sfumature e contrasti.

Fra le tematiche sviluppate ci sono: i problemi sociali come, ad esempio, la disoccupazione, la violenza, la delinquenza, la discriminazione, la tossicodipendenza, la malattia, l’emarginazione, l’integrazione; le investigazioni di stampo poliziesco volte ad individuare uno o più colpevoli di reati di qualsiasi genere e gravità (inclusi quelli di Camorra) con il coinvolgimento di tutti i soggetti operanti in ambito legale (forze dell’ordine, commissari, magistrati, avvocati, investigatori privati); i procedimenti giudiziari.





Lutto per l’attrice Luisa Amatucci, morto il marito

Oggi Un posto al sole piange insieme a Luisa Amatucci, l’attrice che interpreta il ruolo di Silvia Graziani, la scomparsa del marito Gianni Netti. Non chiarita la causa della morte, ma a quanto scrive Napoli Today l’uomo lottava da tempo contro una brutta malattia. A dare l’annuncio è stata lei, con un post condiviso su Facebook: “Ciao amore della mia vita”.

Insieme al cast di Un posto al sole, piange la famiglia e tutta Napoli. Gianni Netti era infatti personaggio molto conosciuto, proprietario di una vineria in centro che lo ha salutato con questo messaggio: “Garbo, ironia, accoglienza, umanità. Un grande professionista, una persona vera, sempre pronto a tendere una mano. Un’innata comunicativa e simpatia gli hanno permesso di entrare nelle vite di tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Mancherai Gianni”.

Netti aveva legato il suo nome anche al teatro. La pagina Facebook ‘Quartieri spagnoli Napoli’ scrive: “Ci lascia così Giovanni Netti. La storia di tutti i teatri di Napoli e del mondo, che con le sue luci d’artista illuminò”. Gianni Netti e Luisa Amatucci erano insieme da molti anni, sono genitori di due ragazzi.