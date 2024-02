Attesa per la puntata di lunedì 19 febbraio del Grande Fratello. Sarà una puntata ricca di colpi di scena e forse ci sarà ritorno di Giuseppe Garibaldi nella Casa, dopo il malore avutola scorsa settimana mentre si trovava in bagno. Tante le “questioni” aperte trai concorrenti. Sicuramente si discuterà di Mirko Brunetti, tornato tra le mura della Casa di Cinecittà per qualche giorno, a cavallo della puntata di San Valentino, e uscito in fretta e furia domenica senza aver avuto la possibilità di salutare Perla e gli altri concorrenti della casa.

La 37esima diretta del Grande Fratello va in onda stasera lunedì 19 febbraio alle h 21.20 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Alla conduzione Alfonso Signorini, l’opinionista Cesara Buonamici e alla postazione Rebecca Staffelli, che la scorsa settimana ha lanciato la bomba gossip su Monia e il fratello di Greta Rossetti.

Leggi anche: “Vuole restare”. Grande Fratello, Mirko Brunetti pronto a sfidare la produzione per Perla





Grande Fratello, Anita spoilera la scaletta della puntata

Monia La Ferrera, ex dell’attore Massimiliano Varrese, sta frequentando Joseph Rossetti fratello di Greta. “Tra le vie di Monza, Monia La Ferrera camminava mano nella mano con Joseph Rossetti”, aveva detto la Staffelli, trovando conferma dall’ex gieffina. E a proposito di anticipazioni, alcune sono incredibilmente arrivate da dentro la casa confermando i sospetti del pubblico, ovvero che sia in stretto contatto con un autore del reality show.

Anita Olivieri ha infatti spoilerato nel dettaglio la scaletta della puntata che andrà in onda oggi. Le sue affermazioni molto dettagliate. Parlando del televoto e delle nomination, la concorrente ha spiegato: “Se la giocano tra Sergio e Stefano. Uno dei due. Sicuramente si riallacciano a quello che è successo la settimana scorsa, a Perla e Mirko”.

Grazie Anita che ci dai le anticipazioni della puntata di domani #grandefratello pic.twitter.com/5QjvWvwUDq — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) February 18, 2024

“Poi c’è la linea della vita di Paolo, sorpresa di Stefano e Sergio secondo me perché sono qui da un po’ di tempo qua. E poi abbiamo fatto i giochi che secondo me fanno vedere perché abbiamo scavallato l’orario. E poi secondo me si concentreranno su Alessio e Simona, anche in base a quanto si sono esposti, soprattutto lei l’altra volta, che si è esposta. Lo hanno chiesto a tutti in confessionale, quindi appunto sarà così”, ha riferito Anita a Massimiliano Varrese e Rosy Chin. “Prima spoilera tutta la scaletta per filo e per segno e poi aggiunge ‘non lo so'”, si legge sui social. E ancora “La veggente ha parlato e domani ci sarà quello che ha predetto sicuramente…”,”Come fa a sapere queste cose?”, si chiede un altro utente.