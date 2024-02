Grande Fratello, a che punto sono Mirko e Perla? Dopo l’uscita di Mirko dalla Casa si pensava che il famoso triangolo con Greta e Perla fosse esaurito, ma la verità è un’altra. Recentemente il giovane è rientrato nella Casa e tutti hanno notato qualcosa di particolare con l’ex fidanzata Perla Vatiero. C’è chi pensa che lui la illuda, chi invece pensa che tra i due possa ancora esserci il ritorno di fiamma.

Di sicuro Perla vorrebbe riprovarci, anche se ha paura. E purtroppo da Mirko non arrivano segnali incoraggianti, anzi. In molti accusano il ragazzo di approfittarsi della situazione. E i loro ultimi dialoghi lo confermano: “Mi ami ancora?“, gli ha chiesto Perla. E lui ha risposto restando vago: “Ma il problema nostro è dirci o no ti amo?” e quando lei ha insistito: “Quanto ti fidi di me?“, ha risposto: “Zero, da zero a dieci mi fido zero“.

La nuova teoria su Mirko e Perla nella Casa

Recentemente sta facendo il giro dei social la foto di Mirko che si scansa mentre Perla cerca di baciarlo. Un’immagine che sta diventando iconica del rapporto tra i due con lei che cerca lui e lui che scappa. C’è anche chi è convinto che lui stia usando Perla solo come scusa per rientrare nella Casa. Ma c’è anche un’altra teoria…

Sui social c’è chi sostiene un altro punto di vista. Secondo alcuni spettatori a Mirko e Perla serve soltanto del tempo per poter ritrovarsi. D’altra parte anche i diretti interessati hanno ammesso che la situazione è cambiata rispetto a prima. E il fatto che ormai Greta sia fuori dai giochi potrebbe essere un punto a favore dei Perletti, la comunità che spera che Perla e Mirko tornino insieme.

Hanno bisogno di più tempo, lei vuole stare con lui e lui con lei gf qualche giorno in più. 💘 #perletti #MirkoResta @GrandeFratellopic.twitter.com/Sv07qAyAEz — Choudhary Arsalan Jutt (@JuttEng) February 18, 2024

Alcune indiscrezioni disegnano un quadro a tratti surreale che però potrebbe diventare realtà. Secondo queste voci Mirko Brunetti starebbe cercando di convincere gli autori a farlo rimanere nella Casa. Le dinamiche con Perla potrebbero essere la chiave di volta del piano del giovane che non vuole farsi scappare questa opportunità. L’amore? Quello, se c’è, prima o poi uscirà fuori e trionferà. O no?

