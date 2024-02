Ritorno di fiamma al Grande Fratello tra Mirko e Perla? Ci speravano tutti i fan dei Perletti e il rientro di lui nella casa mesi dopo l’eliminazione al televoto faceva pensare proprio a un riavvicinamento romantico tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Lei è palesemente ancora innamorata dell’ex fidanzato storico e forse è la prima a sperarci ma non è successo un bel niente da quando lui è ripiombato nella casa per restare qualche giorno. Anzi, solo una lunga serie di ramanzine.

Oltre a sgridare Perla e gli altri per il trattamento a Beatrice, Mirko non perde occasione per correggere i suoi errori grammaticali. Le ha prima spiegato la differenza fra il verbo instaurare e il verbo restaurare (“Instaurare. Non restaurare. Si restaura la basilica di San Pietro. Si instaura un rapporto”), poi le ha consigliato di usare meno l’avverbio ‘fondamentalmente’ che a suo dire usa a sproposito e infine le ha corretto un congiuntivo.

GF, Mirko e Perla: altro che ritorno di fiamma!

Insomma, da quando Mirko è tornato al Grande Fratello zero avvicinamenti a Perla. Nonostante la convivenza forzata in tugurio e più di 48 ore passate, fra i due non è successo un bel niente di romantico anche se lei, come scrive il sito Biccy, fa di tutto per cercare di essere baciata.

Lui sembra molto più titubante sul ritorno di fiamma. Come se questo ritorno fosse una scusa per rientrare in casa. Lo dimostra anche questo nuovo scambio: “Mi ami ancora?“, gli ha chiesto Perla. E lui ha risposto restando vago: “Ma il problema nostro è dirci o no ti amo?” e quando lei ha insistito: “Quanto ti fidi di me?“, ha risposto: “Zero, da zero a dieci mi fido zero“.

“Ti piaccio comunque come ti piacevo prima?”

“E chi ha detto che prima mi piacevi scusa”

"Ti piaccio comunque come ti piacevo prima?"

"E chi ha detto che prima mi piacevi scusa"

E se questo non bastasse, molti utenti hanno anche notato e fatto notare su X come Mirko sia freddo anche negli atteggiamenti. Circolano infatti numerosi video a riguardo, come quello in cui lei lo abbraccia e lui non ricambia e quello in cui lei gli dà un bacio sulla guancia e lui si scansa. Come si evolverà il rapporto? Chissà, ma ad oggi i presupposti per il ritorno di fiamma sono vicini allo zero.