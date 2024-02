Beatrice Luzzi è tornata a parlare della lite con Marco Maddaloni avvenuta durante la gita fuori porta organizzata dal Grande Fratello. Durante la scorsa puntata del reality show è stato mostrato il video in cui si vede l’attacco del judoka contro l’attrice, ma pare ci sia stata una scena non ripresa, o meglio, non mandata in onda, raccontata in queste ore dalla diretta interessata.

“Tu non ti porterai niente da questa esperienza”, dice Maddaloni a Beatrice che ironicamente lo ringrazia. Lo sportivo parla di rapporti umani e “ti sei fatta conoscere, sei una persona intelligente ma sei avida, ti sei tenuta tutto dentro, la tua aria negativa è finita”, ha detto ancora facendo partire l’applauso di tutti. “Dai ragazzi non facciamo così tutti contro Beatrice, così ci hai fatto digerire questo pranzo, di solito di vuole un’ora e mezza di allenamento a te ne sono serviti solo 15 minuti”, ha proseguito Maddaloni.

Beatrice Luzzi svela un altro retroscena della lite con Marco Maddaloni

“Mi sono presa una serie di offese pesantissime e non mi sembra che io abbia risposto a tono; sono stata pacata”, aveva detto Beatrice durante la diretta e in quella occasione anche Alfonso Signorini aveva parlato di branco. Ora spunta un altro dettaglio, come riporta Biccy, l’attrice svelato un altro retroscena della lite con Marco Maddaloni. “Lui mi ha detto che io stuzzico e io ho risposto ridendo ‘io stuzzico e tu nomini’. Marco aveva la coda di paglia e tutto è degenerato. Lui è esploso subito contro di me ed ha alzato immediatamente i toni. Ha cominciato subito ad urlare in mezzo al ristorante”.

“Devo dire che ha fatto una grande figuraccia, come staff del Grande Fratello noi eravamo ospiti in questo locale. Pensa che io all’inizio ho anche cercato di placarlo, gli ho detto ‘dai Marco calmati ti prego’, ma è stato inutile. Sai quando c’è una persona che sbrocca e tu non la riesci a calmare? Io ripetevo ‘Marco dai ok, su ne parliamo dopo, calmati e dopo parliamo meglio’. Era tutto inutile e lui continuava”, le parole di Beatrice Luzzi.

I ragazzi hanno avuto modo di passare una giornata speciale… ma a fine pasto si è accesa una scintilla tra Marco e Beatrice. #GrandeFratello pic.twitter.com/pKTfjUJwsH — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 14, 2024

“A quel punto ho detto ‘vabbè Gio gio papà tuo sta lavorando’. L’ho detto perché la sua era una piazzata così sproporzionata che mi sembrava un modo per venire fuori”, ha detto Beatrice. L’attrice ha poi svelato di essere scappata dal ristorante. “Dopo sono scappata per evitare la sceneggiata, lui mi ha rincorso. Non si è visto, ma io sono scappata dalle scale, lui è rimasto lì e mi hanno chiusa. Io sono uscita prima? Certo, perché volevo scappare da questa cosa, la trovavo vergognosa quella sceneggiata e per questo sono fuggita”.