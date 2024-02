Mirko Brunetti è tornato nella casa del Grande Fratello e resterà per qualche giorno. L’ex concorrente, uscito ormai da qualche mese dopo aver perso al televoto contro Anita Olivieri, ha varcato nuovamente la porta rossa della casa più spiata d’Italia per fare una sorpresa alla sua ex fidanzata Perla Vatiero in occasione di San Valentino.

Non solo, l’ingresso e il tempo passato insieme servirà per “affrontare la loro situazione” sentimentale, come lui stesso ha dichiarato poco dopo il ritorno in casa. “Finalmente potete stare un po’ insieme. Abbiamo concesso a Mirko la possibilità di fermarsi qualche giorno in casa così che possiate stare del tempo insieme”, ha detto Alfonso Signorini. Mirko Brunetti ha aggiunto: “Vi ringrazio, sono contento. Quei confronti di 10 minuti portavano poco, è bello e giusto rimettere le cose al loro posto”.

Grande Fratello, Mirko fa fare una figuraccia a Perla

“Lo penso, mi manca tanto. Ho passati due mesi e mezzo con troppi pensieri confusi. Non so se è maturato nei miei confronti. Da lui non ho avuto una risposta su di noi, su cosa vuole, se mi vede nel suo futuro. Devo vivermelo, devo vedere se riusciamo ad andare oltre a ciò che è successo”, aveva detto Perla in confessionale.

L’ingresso di Mirko Brunetti è stato molto particolare, perché dopo gli abbracci con Perla, l’ex concorrente ha mostrato tutto il suo affetto alla ‘nemica’ della Vatiero, Beatrice Luzzi. Una situazione che ha innervosito, e non poco, Perla e anche l’amica Rosy Chin. Proprio Mirko ha deciso di parlare con Perla e spiegarle che il loro comportamento nei confronti della Luzzi non è corretto e parlando con lei si è lasciato sfuggire anche una battuta su un suo scivolone.

Parlando del rapporto con Beatrice, Perla ha detto ”restaurare” al posto di ”instaurare” e Mirko l’ha corretta facendo anche una battuta diventata virale sui social. “Mirko a Perla IN STAURARE, non RE STAURARE, si restaura la Basilica di San Pietro, si instaura un rapporto’ NON LUI CHE FA LEZIONI A PERLA SUL SUO NON ITALIANO”, si legge.

Non Mirko che sta insegnando a Perla la differenza fra il verbo instaurare e il verbo restaurare



“Mirko le prime parole a Perla ‘INSTAURARE non RESTAURARE’. Cit . Lesson number One”, “La sta asfaltando”, commenta un altro utente. I social sono impazziti per questo siparietto tra Mirko e Perla e il video è diventato virale tra gif e meme. Non solo, l’ex concorrente ha criticato il comportamento di Perla nei confronti di Beatrice e ha mostrato molta vicinanza all’attrice, molto provata dopo la puntata in cui è stata continuamente attaccata da quello definito anche da Alfonso Signorini ”branco”.