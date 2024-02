Nel corso della puntata in diretta di mercoledì 14 febbraio Alfonso Signorini è stato costretto a intervenire per cercare di calmare le acque e provare a rimettere pace tra l’attrice e quello che ormai è stato rinominato branco del Grande Fratello, accusato da tantissimi telespettatori di bullismo contro l’attrice Beatrice Luzzi. Il conduttore non è potuto stare zitto ed è intervenuto parlato esplicitamente di branco (“”Quando Beatrice parla di branco non sbaglia”) e sui social moltissimi telespettatori si sono schierati dalla parte dell’attrice.

Nonostante la strigliata di Alfonso Signorini, alla fine della puntata i concorrenti si sono riuniti per parlare e attaccare nuovamente Beatrice Luzzi mettendo in atto il cosiddetto victim blaming. Come fa notare il sito Biccy, che ha riportato anche diverse frasi choc pronunciate da alcuni concorrenti, si tratta di un comportamento atto a ritenere la vittima parzialmente o interamente responsabile di ciò che le è accaduto portandola all’autocolpevolizzazione.

Grande Fratello, nuove critiche a Beatrice Luzzi. Signorini interviene ma non cambia niente

Dopo la serata il branco si è riunito nuovamente per criticare Beatrice e come ha scritto Biccy, ecco alcune frasi pronunciate dagli inquilini: “Deve fare un passo avanti, invece è lei che si isola, non gioisce nemmeno dei nostri momenti belli”. “Beatrice è una persona cattiva, io non sono falso l’ho affrontata e le ho detto in faccia che è cattiva”. “Se andiamo d’accordo con 14 persone e con 1 no, allora non è nostro il problema”.

E ancora: “Lei deve fare un percorso interiore e capire che qui ci vogliamo tutti bene, se lei è l’unico problema un motivo ci sarà”. “Dovrebbe essere più empatica. Noi le abbiamo dimostrato vicinanza nei suoi momenti di fragilità, lei non fa altrettanto”. “Bisbiglia, provoca, lancia frecciatine, è lei il problema“. Il pubblico del Grande Fratello si è fatto portavoce di una campagna contro il bullismo preando l’hashtag #iostoconbea.

Provo una tenerezza incredibile per Bea che è distrutta… ma forse lo schifo che provo per questo #BrancoGF fatto di nullità, é infinitamente più grande. Un ammasso di persone inutili, prive di anima e di contenuti, ma pieni zeppi di rabbia ed ignoranza #iostoconbea — Costanza (@Costanz54693433) February 15, 2024

Signorini:

"Quando Beatrice parla di branco non sbaglia"



MIO DIO CHE SPUTTANAMENTO COLLETTIVO#grandefratello pic.twitter.com/HcMNxWzgGT — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) February 14, 2024

“Provo una tenerezza incredibile per Bea che è distrutta… ma forse lo schifo che provo per questo #BrancoGF fatto di nullità, é infinitamente più grande. Un ammasso di persone inutili, prive di anima e di contenuti, ma pieni zeppi di rabbia ed ignoranza #iostoconbea“, si legge. “#iostoconbea perché non hanno fatto vedere in puntata Letizia che commenta il comportamento di Greta dicendo le stesse cose di Bea e Simona,Perla va pure a rimproverarla “per il suo bene” ?”, “