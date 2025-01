Grande Fratello, è finita – davvero – tra Shaila e Lorenzo. Ancora una rottura, stavolta a quanto pare definitiva, tra l’ex velina di Striscia La Notizia e il modello milanese. La coppia ha sempre vissuto alti e bassi all’interno della Casa, dove tutto è amplificato. Una grande passione, ma anche liti, incomprensioni e quella brutta sensazione.

Già, la sensazione che fosse tutto forzato, costruito, artificiale. In molti hanno sempre pensato che la relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato fosse finta, a favor di telecamera. E adesso, dopo l’ennesimo strappo, l’ipotesi sembra ancora più credibile. Durante la serata a tema c’è stata l’ennesima discussione tra i due. E alla fine è arrivato il momento della verità…

Shaila e Lorenzo, super litigata e fine del rapporto: la frase che fa crollare tutto

La rottura è arrivata dopo che Lorenzo si è arrabbiato con Shaila: “Shaila guarda che io sto bene, non sono pazzo. Non ho difficoltà a capire quello che è successo. Mi hai spiattellato in faccia un ballo, in quel momento. Se tu sei fatta così a me non piaci. Mi dici ‘smettila è il mio lavoro’. Te non mi porti rispetto. Mi butti addosso le mie insicurezze e mi fai stare male. Vaffan***o che non mi capisci. Te ne puoi anche andare“.

E anche per Shaila la chiusura è l’unica soluzione: “Sono ubriaca e in vino veritas. Secondo me non sismo nello stesso momento. Le cose si fanno in due. Lui invece vuole sentire solo sé stesso e si chiude alla mia versione. La verità è che sono rassegnata e non voglio più piangere (…). Non ho più la forza. Voglio divertirmi, stare bene, con lui se vuole, ma se non vuole allora basta. Perché quando stiamo soli siamo più liberi. A me dispiace molto, ma le ho provate tutte e non va. Non ho nemmeno più forze per tenere tutto insieme, quindi forse è meglio una chiusura”.

“Se le cose sono queste – le parole di Shaila – io voglio stare da sola. Che continui a fare l’investigatore e i suoi giochi. Ora fa i dispetti, poi fa il silenzio punitivo, a me non mi piace più. Ho litigato con tutti per lui, anche con mia madre. Se quando stiamo soli stiamo meglio, allora è meglio chiudere. Lui ha un grande lavoro da fare su di sé. Come mai è nata la lite? Per una mia frase. Dopo un botta e risposta io ho detto ‘per te non sarà mai abbastanza nessuna, perché non sei abbastanza tu per te stesso. Fino a che tu non accoglierai le tue insicurezze, nessuna donna potrà farlo per te’. Lui ha insicurezze sul suo corpo, sul suo passato, io ero aperta a condividere queste insicurezze, ma non vuole. Io che ho combattuto contro tutti per lui. Io mollo, anche perché questa al GF è la sua opportunità, ma anche la mia e non posso annullarmi per lui”.

