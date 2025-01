Ore intense quelle precedenti alla puntata in diretta del Grande Fratello, prevista per la serata del 16 gennaio. Shaila e Lorenzo hanno avuto una lite proprio a ridosso dell’appuntamento con Signorini e ad essere tirato in ballo è stato pure Luca. La discussione è stata intensa e il confronto ha visto prevalere due idee completamente differenti.

Sembrava che nell’ultimo periodo al Grande Fratello le cose potessero andare meglio per Shaila e Lorenzo, invece le diverse vedute sono riemerse anche nelle ultime ore. La ballerina è rimasta fermamente sulle sue posizioni, con il modello che ha provato di tutto pur di sapere cosa è successo con Luca.

Leggi anche: “Anche Lorenzo, Shaila e Tommaso fuori”. Grande Fratello, polemiche del pubblico: cosa è saltato fuori ora





Grande Fratello, Lorenzo contro Shaila: “Devi dirmi di Luca”

Il litigio tra Lorenzo e Shaila si è verificato ancora una volta al Grande Fratello, visto che la Gatta non ha voluto dirgli una cosa importante su Luca. Spolverato ha infatti esclamato: “Mi devi dire cosa è successo con lui“. La risposta della gieffina è stata lapidaria: “Non te lo voglio dire. Con me hai sempre questo atteggiamento, come se fossi io il problema”.

Luca e Shaila hanno avuto un dialogo, ma il contenuto dello stesso non è stato rivelato da lei a Lorenzo. Quest’ultimo si è quindi spazientito: “È successa una cosa che non mi hai raccontato, ho bisogno di ascoltare delle cose, ho bisogno di sapere di Luca”. Ma l’ex velina di Striscia la Notizia è rimasta ferma sui suoi passi, non svelando alcun particolare.

ma come, lallo era così felice del salvataggio della sua consorte e adesso litiga con lei? aaaaa la mancanza di clip porta a questo pic.twitter.com/oCJehjgPvZ — 𝑨𝑙𝑒 😉 (@_maariposaa_) January 16, 2025

Alla fine Lorenzo è stato costretto ad andarsene, senza rimanere soddisfatto della risposta data da Shaila. Sicuramente Signorini proverà a fare chiarezza durante la puntata.