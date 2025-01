Il clima dentro e fuori il Grande Fratello è ormai avvelenato. Non passano giorni senza che ci siano altre polemiche e ora a finire nel mirino sono stati Shaila e Lorenzo. Chiesta la loro esclusione dal reality show e questo comporterebbe un nuovo terremoto dopo gli addii di Jessica e Helena. Nessuno sarebbe ormai più al sicuro e sul web è battaglia tra i vari fan.

Infatti, è stato spiegato il motivo per il quale Shaila e Lorenzo dovrebbero andare via dal programma. Per Signorini si profila una puntata incandescente nella serata del 16 gennaio, dato che dovrà destreggiarsi su più fronti. Helena e Jessica ritorneranno per nuovi confronti, mentre il cosiddetto ‘guru della moda’ incontrerà proprio Spolverato per parlare del loro rapporto.

Leggi anche: “Lo hanno scaricato”. Grande Fratello, voci su Lorenzo Spolverato fuori dalla sua agenzia





Grande Fratello, perché ora chiedono di mandare via Lorenzo e Shaila

C’è chi sul social network X ha continuato a bacchettare Helena, ma successivamente c’è stato l’intervento di coloro che mal sopportano la presenza di Lorenzo e Shaila al Grande Fratello. Sulla Prestes è stato scritto: “Ma non è contro il regolamento parlare pubblicamente di altri concorrenti prima della puntata? Ah già, lei non ha mai rispettato il regolamento e infatti l’abbiamo rispedita a casa“.

E a quel punto i contestatori degli Shailenzo hanno commentato: “Allora cominciate a eliminare tipo Tommaso, Lorenzo e Shaila che non hanno rispettato il regolamento più volte. Soprattutto quando sono andati e ritornati dalla Spagna, troppo facile fare la morale per chi non vi piace ma per fortuna vi fot*** i video”.

allora cominciate ad eliminare tipo Tommaso, Lorenzo e Shaila che non hanno rispettato il regolamento piu

volte sopratutto quando sono andati e ritornati dalla spagna, troppo facile fare la morale per chi non vi piace ma per fortuna vi fottono i video. — GRANDE FRATELLO 2024 – FANPAGE (@gf_24_fp) January 16, 2025

Non resta che aspettare l’appuntamento in diretta del GF per comprendere cosa emergerà e come se la caverà Alfonso di fronte a queste mille polemiche.