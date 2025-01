Grande Fratello, stasera in programma una nuova puntata. A quanto si apprende se c’è qualcosa che non mancherà saranno i colpi di scena tra nuovi ingressi, confronti e sondaggi. Intanto arriva una notizia su Lorenzo Spolverato tutt’altro che bella. La puntata si stasera, insomma, si preannuncia davvero interessante nonostante non siano tutte rose per Signorini, sembra che una coppia abbia rifiutato di entrare nelle Casa nonostante un cachet da capogiro. A sganciare questa bomba sul Grande Fratello era stata Deianira Marzano.

>> “Helena, mi dispiace dirtelo”. Grande Fratello, l’annuncio di Javier: mai stato così diretto

La stessa influencer aveva dato in anteprima la news relativa al possibile ingresso di due ex fidanzati ed ex gieffini, pronti a ritornare come concorrente unico. Invece non dovrebbe essere così, nonostante abbiano avuto un’offerta pazzesca in termini economici.





Grande Fratello, Lorenzo Spolverato licenziato dalla sua agenzia?

Deianira ha scritto che “la ex coppia del GF ha rifiutato, nonostante il cachet alto, perché i rispettivi fidanzati e frequentazioni erano ovviamente gelosi. Mi sa che stavolta il GF non supera il 10% di share nelle prossime puntate”. Quindi, per l’esperta di gossip e tv potrebbero esserci ricadute pesanti sugli ascolti televisivi alla luce di questo mancato accordo.

Tornando a Lorenzo, da fuori la Casa arrivano notizie non troppo belle. Si legge sui social: “Quindi l’Affairs Grande Fratello si fa più intricato. Ad esempio pare che l’agenzia che rappresentava Lorenzo Spolverato lo abbia scaricato. Sul sito non è presente né tra i talenti né tra i modelli”. Mossa pubblicitaria o verità? Staremo a vedere.

Quindi l'Affairs Grande Fratello si fa più intricato. Ad esempio pare che l'agenzia che rappresentava Lorenzo Spolverato lo abbia scaricato. Sul sito non è presente né tra i Talenti né tra i Modelli! #grandefratello #helevier #heleners #tommavi #javi7 #flottaj #leccisers — Massimo (@Massimo65190235) January 16, 2025

Sempre a proposito di Lorenzo, la produzione del Grande Fratello ha annunciato che nella puntata del 16 gennaio 2025 ci sarà un confronto diretto tra il modello ed il guru delle moda che finalmente potrebbe portare chiarezza sulla natura del loro rapporto e sulle dichiarazioni contrastanti emerse finora.