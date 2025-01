Nelle ultime ore al Grande Fratello Shaila è stata molto dura nei confronti di Javier e il pubblico si è infuriato non poco. Come ricostruito attraverso anche un video poi diffuso sul web, l’ex velina di Striscia la Notizia si è lasciata sfuggire un’esternazione che ha trovato il disaccordo di parecchi telespettatori, rimasti esterrefatti dalla sua uscita.

Infatti, durante una conversazione al Grande Fratello, Shaila ha dato ragione a Lorenzo attaccando Javier. Il popolo del web si è scagliato contro la Gatta, additandola con termini anche pesanti. Vediamo insieme cosa è successo nella casa più spiata d’Italia e perché il pallavolista è finito sotto attacco.

Grande Fratello, Shaila contro Javier e il pubblico attacca lei

Come scritto dal sito Blastingnews, sono stati veramente tanti gli attacchi contro Shaila dopo le sue affermazioni contro Javier. Questi i pareri degli utenti su X: “Volgare e cafona“, “Questi non sanno fare altro che screditare Javier, sicuramente spinti dal confessionale”, “Ridicola, dice questo solo perché Javier non cade nelle loro provocazioni”.

L’assalto online verso Shaila si è scatenato, dopo che lei ha detto questo su Javier: “Che noia, è moscio e noioso. Sempre la solita tiritera, ma mettiti un po’ in gioco“. Queste dichiarazioni sono state fatte alle spalle dell’argentino, che al momento non è a conoscenza di questo giudizio della coinquilina.

E altri internauti hanno aggiunto: “Ma perché non si fa i ca*** suoi invece di stare a pensare a Javier?”, “Invece te rompi solo le pa***, sei irritante”.