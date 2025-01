Momento di grande entusiasmo al Grande Fratello. Una persona tanto attesa dai concorrenti ha fatto il suo ritorno in casa e l’accoglienza è stata straordinaria. Quando l’hanno vista arrivare, si sono tutti messi a correre verso di lei e l’hanno salutata affettuosamente. La felicità negli occhi dei gieffini era più che evidente, dato che potevano fare qualcosa di parecchio interessante.

Nella casa del Grande Fratello questo ritorno ha rappresentato una dolce sorpresa per i concorrenti, che non si aspettavano di rivederla nella giornata di sabato 18 gennaio. La sua figura si è palesata improvvisamente, grazie ad un regalo fatto dalla produzione del reality show. E poi hanno potuto iniziare a svolgere dei compiti specifici.

Grande Fratello, grande ritorno in casa: gieffini entusiasti

Questo ritorno di una persona amta dai concorrenti del Grande Fratello ha stravolto in positivo la loro giornata. Alcuni gieffini non l’avevano ancora conosciuta in passato, quindi c’è stato anche il tempo delle presentazioni. Trascorso il momento di grande allegria, hanno iniziato a mettere in pratica i compiti assegnati.

A fare rientro al GF è stata la coach Antonella Ascione, che ha fatto allenare tutti i ragazzi e le ragazze. Hanno indossato le tute e hanno usato i tappetini, cominciando gli esercizi previsti. Hanno fatto i salti e gli addominali, ma alcuni concorrenti sono andati in difficoltà non riuscendo a sostenere un gran ritmo. Poi è arrivato un consiglio importante, valido per ognuno di loro.

L’allenatrice ha detto che fare attività fisica è fondamentale, ma anche avere un piano alimentare corretto. Poi c’è stato l’applauso finale e il saluto di rito. La coach e i gieffini si sono dati appuntamento al prossimo allenamento.