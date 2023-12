Ormai la notizia è ufficiale, infatti Anna Pettinelli ha lasciato La vita in diretta di Alberto Matano ma adesso a spuntare è anche il motivo per il quale ha preso questa strada. Il conduttore ci sarà sicuramente rimasto molto male, anche perché lei ha deciso di andarsene dalla concorrenza. E la questione è stata chiarita in queste ore da un’indiscrezione molto interessante.

Il pubblico Rai era abituata a vedere Anna Pettinelli nella tv pubblica, ma ora ha lasciato La vita in diretta e il motivo è stato rivelato. Da parte della conduttrice radiofonica non sono arrivate reazioni ufficiali, ma ciò che è certo è che la vedremo all’opera su Canale 5. Mediaset sta infatti facendo il possibile per migliorare gli ascolti, attingendo anche da Matano.

Leggi anche: “Sono senza vergogna”. Amici 23, nuove critiche a Rudy Zerbi e Anna Pettinelli da Jurman





Anna Pettinelli ha lasciato La vita in diretta: ora si scopre il motivo

Quindi, Anna Pettinelli dopo aver lasciato ormai definitivamente La vita in diretta si è subito rilanciata accettando la corte di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. E il motivo sarebbe prettamente economico, almeno stando a quanto riferito dal settimanale Oggi. L’offerta ricevuta dall’insegnante di Amici è stata più che top e non ha potuto dire di no.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mettere mani al portafoglio e di offrire cifre importanti per convincere gli opinionisti ad approdare a Pomeriggio Cinque invece che a La vita in diretta. E Pettinelli avrebbe subito accettato perché da Matano avrebbe percepito 300 euro ad ogni ospitata, mentre da Myrta ne prenderà la bellezza di 1.000 ogni volta che si presenterà in studio.

La Pettinelli rimarrà quindi sempre su Canale 5, dove lavora già come prof della trasmissione di Maria De Filippi. E ora Matano dovrà correre ai ripari per sostituirla degnamente.