“Stop”. Paolo Bonolis, si è appena saputo. E no, non sono per niente belle notizie

Sono state trasmesse 4 puntate di Avanti un altro! Pure di sera, il game show condotto da Paolo Bonolis. Si tratta dell’edizione serale del programma che solitamente va in onda su Canale 5 nel tardo pomeriggio e anticipa il TG5. Nell’ultimo appuntamento del 6 febbraio si sono scontrati due team diversi tra loro. Si tratta di “Bel Paese” contro i “Rivoluzionari”, che hanno potuto fare affidamento ciascuno su un concorrente speciale. Sono stati infatti della serata la showgirl Samantha De Grenet e Costantino Vitagliano.

Il gruppo di concorrenti proverà ad aggiudicarsi un posto per l’ultima sfida mettendosi alla prova con una serie di domande che vanno dal cinema all’arte fino al gossip. Con una riposta corretta potranno pescare davanti a loro il celebre “pidigozzo”, un rotolo di carta contenente una vincita o una sfortuna. In caso di errore dovranno abbandonare la postazione e fare largo al concorrente successivo.

Non è mancato, come nelle puntate del tardo pomeriggio, il gioco finale, il quiz che costringe il concorrente a rispondere in modo errato alle 21 domande nel minor tempo possibile. Durante la serata ci sono stati anche due ospiti, che hanno allietato il pubblico in studio: in particolare si è trattato di Marisa Laurito e Antonio Razzi.





Il format sembra convincere dal punto di vista degli ascolti soprattutto nella fascia del tardo pomeriggio. E infatti per l’edizione serale di Avanti un altro condotto Paolo Bonolis non ci sono buone notizie. Come fa sapere Davide Maggio sul suo blog, il game show della domenica sera è stato sospeso. “La corsa di Avanti un altro! Pure di sera si è interrotta lo scorso 6 febbraio e la prossima settimana, in quella collocazione, il pubblico non troverà più Paolo Bonolis con Luca Laurenti e i personaggi del loro variegato salottino – scrive Maggio -. Il 13 febbraio, la rete ammiraglia Mediaset trasmetterà dalle 21.20 Cado dalle nubi di Checco Zalone, artista fresco di ospitata sanremese ad alto tasso di risate”.

“Le puntate previste non erano soltanto quattro (ovvero, quelle andate in onda sinora). Il programma, che ha faticato negli ascolti, avrebbe dovuto tenere compagnia al pubblico almeno sino a fine mese – conclude Maggio -. A quanto apprendiamo, si prevede che le puntate già registrate possano essere proposte prossimamente (ma, per l’appunto, una data al momento non c’è). Nel frattempo, il game show di Bonolis prosegue regolarmente la sua corsa nel preserale feriale di Canale5”.