Nuova puntata dell’Isola dei Famosi. L’appuntamento si è aperto con un confronto tra Greta e Artur, due naufraghi che mai sono riusciti a sopportarsi e che si trovavano in nomination insieme ad Aras. “È un falso e disonesto, è venuto qui col ruolo di sterminarci tutti”, è stata l’accusa di Greta al rivale, che a sua volta ci è andato giù duro: “Lei manipola le persone, non mi piacciono questi giochetti. Io sono più schietto, lei è brava a girare intorno e puntare il dito”.

Dopo lo scontro tra Greta Zuccarello e Artur Dainese, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha aperto la busta con il risultato del primo televoto. Il primo a essersi salvato, con il 59% delle preferenze da parte del pubblico, è stato Aras. Poi Vladimir Luxuria ha aperto un televoto flash tra Greta e Artur. A dover lasciare definitivamente la Playa è stata Greta Zuccarello.

Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria si arrabbia con Matilde, Greta e Khady

La naufraga concluso la sua esperienza nel reality di Canale 5, dopo essere stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi, capace anche di creare non poche dinamiche tra i naufraghi di un’isola non particolarmente seguita dal pubblico italiano, anzi.

Nei giorni scorsi c’è stata una lite tra Karina, leader del gruppo, Matilde, Khady e Greta. Le tre naufraghe si erano lamentate del fatto che Karina non avesse fatto bene il fuoco, rischiando di farlo spegnere quando poi è andata in missione insieme ad Alvina. Matilde è dovuta intervenire per rinvigorirlo mentre Greta e Khady avevano il compito di tenerlo sotto controllo. Al rientro, proprio le tre naufraghe si sono scagliate contro la leader accusandola di non aver fatto bene il falò.

Il caso è stato trattato anche in puntata e dopo diverse discussioni Vladimir Luxuria ha perso la pazienza e rivolgendosi a Khady, Matilde e Greta le ha riprese. “Volevo dare una notizia a tutti i naufraghi, a Greta, a Matilde e a Khady”, ha iniziato la conduttrice. “Quando c’è una leader, RISPETTATELA! Perché è lei che fa le regole e non siete voi che dovete fare le maestrine, le prime della classe tutte le volte”, è sbottata Vladimir, raccogliendo un lungo applauso del pubblico.