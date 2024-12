“Ora che è tutto finito lo dico”. Federica Pellegrini e Angelo Madonia: vuota il sacco dopo la finale di Ballando con le stelle

Federica Pellegrini e Pasquale La Rossa sono stati tra i protagonisti principali dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Dopo un percorso a dir poco turbolento, che ha visto la nuotatrice costretta a cambiare partner a causa dell’esclusione di Angelo Madonia, Federica ha vissuto un finale emozionante, esprimendo un senso di liberazione e riflettendo su quanto vissuto.

Dopo l’esibizione, visibilmente emozionata, la Pellegrini ha dichiarato di sentirsi “finalmente libera”, anche se con un pizzico di rammarico: “Ma sono incaz*ata, potevo sentirmi così prima.” Queste parole hanno colpito particolarmente il pubblico, che si è chiesto per quale motivo la campionessa non avesse deciso di cambiare partner prima, visto che si vociferava di qualche difficoltà nella coppia con Madonia.

Ballando con le stelle, Federica Pellegrini spiega perché non ha cambiato partner

Molti si aspettavano infatti che Federica trovasse un altro ballerino anche prima dell’esclusione di Angelo, ma la nuotatrice ha scelto di proseguire con lui fino alla fine, sebbene la chimica tra i due fosse messa in discussione. Per alleggerire l’atmosfera e cercare di far sorridere Federica, Selvaggia Lucarelli ha paragonato la sua storia a quella di Rose in Titanic, dicendo: “Avevi il partner sbagliato come lei. Poi hai incontrato Jack e vi siete innamorati. Pasquale è molto più di Jack, è Gesù. Basta, ho detto una str*onzata.” Un commento scherzoso che ha comunque cercato di far emergere l’alchimia speciale che si è creata tra Federica e Pasquale La Rossa.

Le parole di Federica Pellegrini sono state un chiaro riferimento alla difficoltà di un viaggio che avrebbe potuto essere meno tortuoso, ma che alla fine l’ha portata a una finale ricca di soddisfazioni. Ma perché Federica non ha cambiato partner prima? Alla domanda di un fan sui social, Federica ha risposto: “Sono super felice di aver avuto Pasquale al mio fianco, ma anche con Samuel mi ero trovata molto bene, poi purtroppo è successo quello che sapete. Perché non ho chiesto di cambiare partner quando ero in coppia con Angelo? Non capisco perché avrei dovuto farlo”.

Le parole di Federica Pellegrini su Angelo Madonia #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/ZKO3r1cWVT — Novella2000 Archive (@disagio_tv) December 23, 2024

“Anche perché non ce n’era motivo, – ha detto ancora – stava andando tutto sempre meglio e quindi non aveva senso farlo. Prima di quel fatidico sabato non c’era ragione per fare una richiesta simile”. Nonostante le voci e i dubbi, Federica ha scelto di non cambiare partner e di affrontare ogni difficoltà con determinazione proprio come ha sempre fatto in vasca.