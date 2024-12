“Giovà, ma che stai facendo?”. Domenica In, imbarazzo per Pernice: la richiesta choc di Mara Venier e arriva Bianca Guaccero a salvare la situazione. Andiamo però con ordine, perché ieri i due sono stati ospiti dalla zia Mara in occasione della loro vittoria nel programma di danza Ballando con le Stelle. Durante l’intervista, i due hanno condiviso dettagli sulla loro relazione e sul percorso che li ha portati a conquistare il primo posto nella competizione. Bianca Guaccero ha raccontato come sia iniziata la sua storia d’amore con Giovanni Pernice.

>> “Così fa male davvero”. Ballando con le stelle, la scoperta su Angelo Madonia durante la finale

Inizialmente, lei si sentiva attratta da lui, ma cercava di mantenere le distanze. “Lui già mi piaceva, ma io sono contorta, allora lo allontanavo”, ha confessato. Tuttavia, dopo aver passato del tempo insieme in sala prove, hanno iniziato a ridere e a creare una connessione profonda. Giovanni ha sottolineato come la loro complicità sia stata fondamentale per sviluppare il loro legame. La vittoria a Ballando con le Stelle ha rappresentato un momento cruciale non solo per la loro carriera, ma anche per la vita personale di Bianca.





“Giovà, ma che fai?”. Domenica In, imbarazzo per Pernice

Ha rivelato di aver affrontato momenti difficili in passato, inclusi attacchi di panico e una separazione dolorosa. “Ho trovato grande sensibilità da parte degli autori”, ha dichiarato Guaccero, spiegando come il programma l’abbia aiutata a esprimere le sue fragilità e a sentirsi meno sola. Questo percorso di auto-accettazione è stato accolto con gratitudine da molte mamme che si sono sentite ispirate dalla sua storia. Durante l’intervista, è emerso anche il tema del matrimonio. Entrambi hanno confermato di pensare seriamente a questo passo importante nella loro vita. “È da capire dove lo faremo: se in Puglia o in Sicilia“, hanno scherzato, lasciando intendere che stanno valutando diverse opzioni per il loro futuro insieme.

Giovanni ha menzionato che, nonostante i suoi impegni lavorativi in Inghilterra, è pronto a costruire una vita insieme a Bianca. La serata è stata caratterizzata da momenti emozionanti e divertenti. I due hanno condiviso aneddoti sulla loro esperienza nel programma e sulla gioia della vittoria. “Abbiamo dormito al massimo due ore”, hanno detto all’unisono, riferendosi all’emozione del momento finale della competizione. Bianca ha anche sottolineato l’importanza della loro vittoria: “Questa vittoria vale tre volte, abbiamo vinto contro una campionessa mondiale”.

Chi non ha visto ' Capri' non conosce la bravura di Bianca come cantante. Canzoni napoletane bellissime 💙

E sono passati tanti anni da allora.

Quindi muti.#domenicain



pic.twitter.com/jv8niDveBt — Nunzia 🐢🐘🍀 – MaviMağara – Șimarık – Platonik 🎬 (@Nunziatrn) December 22, 2024

Ma c’è stato un momento di grande imbarazzo per Pernice, quando Mara gli ha chiesto di cantare con Bianca. Tutto nasce quando la Guaccero racconta che il suo compagno non balla soltanto, anzi, fa tutto. Il maestro intona “Non amarmi” di Aleandro Baldi ma Giovanni Pernice, forse per l’emozione, non convince. Subentra per fortuna Bianca che salva la situazione: magistrale. E sui social: “Ah Giovà, e menomale che sapevi cantare!”.

Leggi anche: “Le sorprese non finiscono mai”. Ballando con le Stelle, Milly l’ha scoperto stamattina: la notizia bomba