Nella finalissima di Ballando con le Stelle si sono registrate due assenze importanti, seppur per motivi diversi. A far rumore è stato il vuoto lasciato al bancone della giuria da Guillermo Mariotto. L’altro grande assente è stato Angelo Madonia. Come ben sanno i telespettatori, l’ex maestro di Federica Pellegrini è stato allontanato dal programma in seguito a polemiche. Finora lui ha preferito mantenere un basso profilo, ma durante la serata conclusiva un suo gesto non è passato inosservato.

Molti ritengono che l’allontanamento di Madonia sia stato eccessivo, soprattutto se confrontato a come è stato gestito il caso Mariotto. Lo stilista è stato perdonato per la sua fuga dalo studio in diretta, mentre il compagno di Sonia Bruganelli no. In tanti ieri si sono chiesti online se Angelo avesse seguito la serata finale da casa.

Leggi anche: “Lo faccio per Mariotto”. Ballando con le stelle, Selvaggia senza paura: il gesto inaspettato nel mezzo della finalissima. Milly sbiancata





“Così fa male davvero”. Ballando con le stelle, la scoperta su Angelo Madonia durante la finale

Durante la finale si è parlato spesso di Angelo Madonia, anche se il suo nome non è mai stato fatto. Tutte le volte era per fare i complimenti al nuovo maestro di Federica, Pasquale La Rocca e per mettere in luce come con quest’utimo la campionessa di nuoto sia migliorata nel ballo. Come riporta da Leggo, in occasione della finale, Angelo Madonia ha deciso di non commentare pubblicamente la puntata e ha silenziato temporaneamente il proprio profilo Instagram, seguito da oltre 70 mila persone. Il suo ultimo post promuove un corso di ballo in cui sarà maestro. Inoltre, non ha condiviso auguri o messaggi di in bocca al lupo dedicati agli ex colleghi in gara, anche se nulla esclude che abbia preferito farlo in privato.

Per Madonia, però, il futuro potrebbe riservare un ritorno. Milly Carlucci, intervistata da Tv Talk, ha dichiarato: “Angelo è un ottimo professionista. Se c’è stato un momento di difficoltà, non significa che debba durare per sempre”.

In studio si è invece vista Sonia Bruganelli, che ha fatto una breve apparizione per ritirare il premio assegnato alla coppia con il maggior numero di sfide vinte. È apparsa sorridente e, al termine, ha rivolto parole gentili anche alla giuria, nonostante i passati contrasti. L’unico rammarico è stato non poter riabbracciare il suo maestro Carlo Aloia, impegnato nella preparazione di un’esibizione prevista poco dopo.