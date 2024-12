“Lo faccio per Guillermo Mariotto”. Gesto a sorpresa da parte di Selvaggia Lucarelli a nome del giurato assente. L’edizione 2024 di Ballando con le Stelle si è conclusa ieri con la vittoria di Bianca Guaccero, ma probabilmente si continuerà a parlare del programma ancora a lungo. Mai come quest’anno ci sono state polemiche, liti, discussioni e colpi di scena. L’ultimo, ieri sera, a inizio puntata, quando Milly Carlucci ha annunciato l’assenza, per motivi di salute, di Guillermo Mariotto: “Ci ha mandato un certificato medico – ha detto Milly – si è rovinato una gamba, compresi i legamenti”. La conduttrice ha poi aggiunto auguri di pronta guarigione: “Buon Natale, ti aspettiamo ancora qui a braccia aperte”.

L’assenza di Mariotto ha scatenato sul web teorie di ogni tipo. C’è chi ha messo in dubbio la spiegazione fornita da Milly, chiedendo che il certificato medico fosse mostrato in diretta. La conduttrice ha però rimarcato che lo stilista si è ferito al ginocchio durante un impegno lavorativo a Riad, dove è scivolato causando il trauma.

Lo show è comunque andato avanti, anche se la giuria ha dovuto fare a meno di un suo membro. L’assenza era evidente: il posto di Mariotto, accanto a Selvaggia Lucarelli, è rimasto vuoto per tutta la puntata. Proprio Selvaggia, a un certo punto, ha evocato il suo collega di bancone. È successo subito dopo l’esibizione di Federica Nargi e Luca Favilla, durante la sfida diretta tra i Nargilla e la coppia formata da Anna Lou e Nikita Perotti. La Lucarelli, alzando la paletta a favore dei primi, ha spiazzato tutti dichiarando: “Do il voto che avrebbe dato anche Mariotto, a Miss Venezuela, Nargi-Favilla”.

La mossa di Selvggia ha fatto impazzire il pubblico: “Selvaggia non ti ho mai amato così tanto come nel momento in cui hai pronunciato queste parole”. Il motivo è presto spiegato. Come ricordano bene i fan del programma, in una delle prime puntate Mariotto si era commosso durante un’esibizione dell’ex velina di Striscia la Notizia. La bellezza di Federica Nargi aveva suscitato in lui ricordi d’infanzia. “Mi manca il Venezuela” aveva detto Mariotto tra le lacrime, aggiungendo rivolto alla Nargi: “Sembravi Miss Venezuela. Mi mancano tanto le miss del Venezuela. A casa mia non ci vado da tantissimo, mi manca tantissimo. Tu sei Miss Universo”.

"do il voto che avrebbe dato anche mariotto, a miss venezuela, nargi-favilla"

selvaggia non ti ho mai amato così tanto come nel momento in cui hai pronunciato queste parole#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/2XqX3LJ00a — marti|addictedtoleserietv (@addictedtolese2) December 21, 2024

Federica Nargi, vedendolo così emozionato, lo aveva raggiunto per abbracciarlo e consolarlo. A sdrammatizzare, come sempre, ci aveva pensato Selvaggia Lucarelli con una battuta: “Ma quale Miss Venezuela, è di Tor Bella Monaca!”. Mariotto ieri era assente fisicamente, ma sicuramente in un certo modo anche lui è stato protagonista assoluto della finalissima di Ballando con le Stelle.