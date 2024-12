“Pasquale si poteva risparmiare un’uscita così”. “Hai mancato di rispetto a tutti, così non si fa”. “Che c’è, ti rode che avete perso?”. È questo il tenore dei commenti piovuti su Pasquale La Rocca per quel gesto sul palco durante la premiazione che visto trionfare Bianca Guaccero. Bianca che a vinto con pieno merito. La finalissima di Ballando con le Stelle si è trasformata in un evento memorabile grazie alla presenza di ospiti straordinari e alle emozioni della finale.

Sul palco, tra performance mozzafiato e grandi emozioni, hanno fatto il loro ingresso i Negramaro, Fiorella Mannoia e Gianluigi Buffon, protagonisti di momenti unici che avevano reso la serata ancora più speciale. Poi il caos durante la premiazione.





Ballando, critiche a Pasquale La Rocca: cosa è successo

Ma cosa è successo? Pasquale La Rocca non ha sollevato la coppa per il secondo posto, lasciandola a terra. Secondo alcuni una mancanza di rispetto, secondo altri un riguardo nei confronti di Angelo Madonia del quale aveva preso il posto nelle settimane scorso dopo la decisione della produzione di allontanarlo. Quella di ieri potrebbe essere stata l’ultima di Pasquale La Rocca.

Poco prima dell’annuncio delle coppie finaliste, il ballerino aveva chiesto la parola alla conduttrice Milly Carlucci, dichiarando: “Dopo tanti anni di carriera professionale, voglio semplicemente dire che questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. E vorrei che questo finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner per poterlo concludere”.

Alla fine aveva detto: “Volevo condividerlo con tutti”. La notizia aveva lasciato tutti senza parole, inclusa la giuria e la stessa Carlucci, che aveva espresso sorpresa per l’annuncio improvviso. La Rocca, visibilmente emozionato, aveva ringraziato il pubblico e l’intero team del programma per il supporto ricevuto durante le sue partecipazioni.