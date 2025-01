C’è Posta per Te, il campione si commuove. Nella puntata di ieri, sabato 18 gennaio, Maria De Filippi ha ospitato il tennista Matteo Berrettini. Il numero 34 della classifica Atp è stato chiamato da un ragazzo di Foligno, il 33enne Andrea, che ha voluto fare un regalo speciale al papà Massimo. L’uomo è infatti un ex giocatore e grande appassionato di tennis e tra i suoi preferiti c’è proprio Berrettini.

Il papà di Andrea ha perso la moglie per un brutto male e da allora vive un profondo dolore. Il figlio ha voluto quindi fargli incontrare Matteo Berrettini, confidando in parole di conforto che lo spronino a superare il lutto. In più di un’occasione l’atleta romano ha ceduto alla commozione e alle lacrime.

Le parole e il regalo speciale di Matteo Berrettini a Massimo

Tutto è cominciato quando la moglie di Massimo si è accorta di avere qualcosa sotto la pelle del seno mentre si faceva la doccia. Va in ospedale e la diagnosi purtroppo è un tumore. Dopo le cure del caso subisce un intervento e poi inizia la chemioterapia. Ma il tumore colpisce anche un polmone e per la donna è la fine. Se ne va a settembre del 2023, dopo 8 anni di lotta, e da allora per il papà di Andrea la vita non ha più senso.

“Che bel figlio che hai, quanto ti vuole bene – dice Matteo Berrettini a Massimo – Lui vuole riavvicinarsi a te e condividere con te questo momento difficile. Un passetto alla volta, non devi dimenticare i 35 anni di matrimonio con tua moglie, devi portarli con te. Come in campo, un punto alla volta mi dico sempre io”. Ad un certo punto Andrea ha mostrato al campione un tatuaggio sul braccio dedicato alla mamma e l’atleta si è commosso.

Berrettini ha scherzato: “Non gli hai detto niente del tatuaggio perché non ti piacciono o…? Guarda che anche io ne ho tanti… Seriamente, anche io a volte mi sono allontanato da mio padre ma poi ci siamo riavvicinati”. Poi il tennista ha regalato a Massimo la racchetta con cui ha vinto la Coppa Davis, un biglietto e una busta con dei soldi “per ripartire insieme a tuo figlio e alla tua bellissima famiglia”.

