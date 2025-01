“Perché tua moglie…”. C’è posta per te, Claudio fa infuriare Maria: lo sotterra. Per lui finisce malissimo (VIDEO)

“Oh, sveglia”. Con questa battuta diretta e pungente, Maria De Filippi ha esordito nel suo intervento più energico della seconda puntata di C’è Posta per Te, andata in onda sabato 18 gennaio su Canale 5. La conduttrice, nota per la sua capacità di mediazione, questa volta non ha nascosto la sua furia nei confronti di Claudio, un uomo che da ben sette anni ha interrotto ogni rapporto con la madre Lucia. Il motivo? Un litigio con sua moglie Samanta, che ha segnato l’inizio di un lungo distacco.

La storia si è aperta con Lucia che, visibilmente emozionata, ha raccontato di aver scritto alla trasmissione per cercare di riavvicinarsi al figlio. Claudio, trasferitosi a Roma dalla Sicilia a soli 18 anni, aveva progressivamente allentato i rapporti con lei, fino a troncarli del tutto dopo una lite tra Lucia e Samanta. Da quel momento, silenzi, incomprensioni e recriminazioni si sono accumulati, portando a un allontanamento totale. In studio, Claudio si è presentato insieme a Samanta. Dopo aver scoperto che era la madre ad averli convocati, i due hanno deciso di ascoltarla senza apparire troppo sorpresi.

Lucia, con voce tremante, ha chiesto al figlio e alla nuora di mettere da parte il rancore e di provare a riappacificarsi. Claudio, tuttavia, è apparso irremovibile: ha spiegato di aver trovato nella famiglia di Samanta un calore che sente di non aver mai avuto nella sua e ha ribadito che per lui è fondamentale che Lucia si riconcili prima con sua moglie. “Se vuoi un rapporto con me, deve iniziare da Samanta”, ha detto. Lucia, dal canto suo, ha raccontato episodi dolorosi: quando ha avuto una grave malattia, Claudio non si è fatto vedere; e, più tardi, ha scoperto su Facebook che sarebbe diventata nonna.

A quel punto, Maria De Filippi ha deciso di intervenire. Con tono deciso, si è rivolta a Claudio chiedendogli: “Ma perché, nel momento della malattia, non sei andato da tua madre?”. Claudio ha tergiversato, insistendo sul fatto che Lucia deve prima ricucire il rapporto con Samanta. Ma Maria non ci sta e replica con fermezza: “Samanta è libera di fare quello che crede, ma sei tu il figlio di tua madre!”. La conduttrice ha cercato più volte di far comprendere a Claudio che è suo compito prendere l’iniziativa per ricostruire il legame con Lucia, sottolineando che “Lucia è qui per parlare con te, non con tua moglie”.

Maria è tornata a spronare Claudio, dicendo: “Se ci tieni davvero a questo rapporto, sei tu che devi fare il primo passo”. Quando, infine, ha chiesto a Claudio se la madre gli fosse mancata in questi sette anni, è stata Samanta a rispondere per lui. E qui è esplosa la furia di Maria: “Ti è mancata o no? Ma vedi che chiedo a te e fai rispondere lei? Claudio, ci vuole coraggio nella vita, eh! Tu sei lì ad aspettare che succeda qualcosa, magari l’apparizione della Madonna”. Le parole della conduttrice sembrano aver colpito Claudio, che alla fine ha ammesso di aver sperato che la madre lo chiamasse. Dopo un lungo confronto e qualche titubanza, ha aperto la busta, accettando di chiarirsi con Lucia.