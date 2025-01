Javier Martinez fulmina Chiara Cianelli: “Adesso mi fai girare i c…i.”. Tra il pallavolista argentino e la concorrente nei giorni scorsi molto vicini nella casa del Grande Fratello, adesso è rottura totale. Stanotte i due stavano parlando in camera da letto, insieme ad altri inquilini, degli ultimi eventi che si sono svolti all’interno della casa. Durante il loro dialogo, però, Chiara ha detto qualcosa che ha fatto innervosire Javi.

Javi è di solito una persona molto pacata. Durante la sua avventura nel reality show ha avuto dei confronti, ma non aveva mai “sbroccato” fino a questo punto. Tanto è vero che, a un certo punto, si è alzato ed è andato in giardino. Qui ha trovato Luca Calvani e Amanda Lecciso, ai quali ha raccontato quello che era successo. Dopo averlo ascoltato, i due gli hanno detto che ha fatto bene a manifestare il proprio dissenso se non era d’accordo.

“Mi sembri uno che vuole fare il paciere”, aveva detto Chiara a Javi mentre si trovavano sul letto. Questa definizione proprio non è piaciuta al pallavolista argentino, che non accetta di passare come quello che, all’interno della casa, non prende posizioni. All’inizio ha risposto a Chiara con sarcasmo: “Giusto, è proprio la mia natura così”. Poi è passato all’attacco: “Questo pensiero non mi sembra molto tuo, te lo dico molto sinceramente. Adesso sono anche un po’ serio. Mi fa girare un po’ i c…i. Perché non è la prima volta che lo sento. Io, tra l’altro, mi sbilancio, e anche molto”.

Quella di essere un paciere, o di “fingere di essere un buono”, è infatti una delle accuse che gli rivolgono alcuni dei suoi più acerrimi nemici all’interno della casa, come Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Allora Chiara, vedendo che Javi si era innervosito, ha provato a speigare meglio il suo pensiero, ma lui non è sembrato molto convinto delle spiegazioni della ragazza. “Non mi hai fatti finire, ca..o”, ha risposto lei. Ma lui poi se n’è andato.

#heleners #helevier #helenadentro #javi7

J "mmm…però questo pensiero nn mi sembra molto tuo, mi sembra più do alte persone…mi fa girare i coglioni sta cosa perché nn è la prima volta che la sento"…

La svegliazione di javi su bancomat…✨️ pic.twitter.com/lRHXUFJfER — 𝒜🪽 (@alchemistdemon_) January 18, 2025

Javier che ha capito il giochetto degli altri e molla tutti in camera e ne parla con Luca e Amanda!Grande javier ha fatto bene !E non ha visto le clip che chiara e le Non è la rai sparlano dietro di lu! ♥️#grandefratello #javi7 #luzzers #mavier #heleners #helevier #laflottaJ pic.twitter.com/kmsuL7oakN — Michela24 (@Michela1709) January 18, 2025

Il video di questo confronto è diventato virale sulla rete. “L’ha smascherata”, scrivono i fan di Javi. “Javier che ha capito il giochetto degli altri e molla tutti in camera e ne parla con Luca e Amanda! Grande Javier ha fatto bene”. Lui, poi, in giardino ha raccontato tutto a Luca e Amanda: “Lei continuava ad arrampicarsi sugli specchi”, ha detto riferendosi a Chiara. “Più lo faceva e più mi faceva innervosire. Allora ho preso e ho detto: ‘A posto così’. Ho piegato il tuo maglione, Luca, che stava sul letto, e sono venuto qua.” “Ma avete litigato bene? L’hai fatto con calma?” gli ha chiesto Luca. “Sì, abbiamo litigato bene, sì sì,” ha risposto Javi.