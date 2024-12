Francesca Fialdini ha accolto in studio diverse personalità nella nuova puntata di Da noi… a ruota libera, il programma in onda la domenica pomeriggio. Tra gli ospiti della puntata Selvaggia Lucarelli, giornalista, scrittrice e opinionista, da anni una presenza centrale nel programma Ballando con le stelle, dove ricopre il ruolo di giurata dal 2016 accanto a Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. Nel corso dell’intervista, la Fialdini ha ripercorso alcuni momenti significativi della vita di Lucarelli, come i suoi primi approcci al teatro, la scelta di dedicarsi al giornalismo e il suo trasferimento a Milano, con una riflessione sul desiderio di vivere ora a Roma.

Tuttavia, è stato inevitabile che il cuore della conversazione riguardasse Ballando con le stelle e, in particolare, il rapporto con il collega Guillermo Mariotto. Un tema centrale dell’intervista è stato, infatti, l’uscita improvvisa di Mariotto dal programma. La conduttrice ha mostrato un video in cui il giudice spiegava di aver dovuto abbandonare il set a causa di un malore, scusandosi con il pubblico e con la Rai. Ma Selvaggia Lucarelli ha voluto fare chiarezza, raccontando il suo punto di vista.

>> “Che figlia di mig***”. Ballando con le Stelle, insulti choc dietro le quinte. In studio cala il gelo più assoluto: “Ma è Mariotto?”





Selvaggia Lucarelli su Mariotto: “Grossa fragilità a seguito di alcuni problemi”

“Mariotto non è una persona strategica, non pianifica. Lo conosco da nove anni e posso dire che non è lineare, da lui ci si aspettano sempre reazioni eclatanti”, ha dichiarato Lucarelli. “Molti hanno pensato che questa uscita fosse una parte del suo personaggio, ma quest’anno sta affrontando dei problemi personali. Bisogna essere delicati e cauti, perché non sta bene. Voglio bene a Mariotto, anche con i suoi difetti. A volte è insopportabile, ma non è questo il momento di attaccarlo”, ha detto ancora.

In seguito, Selvaggia ha commentato anche il look scelto da Mariotto per il suo ritorno in televisione dopo il caos. La giurata ha spiegato come alcuni abbiano ironizzato sul suo abbigliamento informale, forse cercando di attribuirgli una sorta di “personalità penitente”. Tuttavia, Selvaggia ha fatto notare che Mariotto non è il tipo da calcoli o strategie.

“Mariotto non è una persona strategica e non è uno che pianifica. Lo conosco da 9 anni. Non l’ho sempre amato e negli anni, l’avrei preso a palettate. Specie due anni fa, quando c’è stato Lorenzo ed è morta mia mamma. Ho avuto un anno orribile, non ho vissuto empatia. Anzi, andava a dire in tv che odiavo le donne e mi ha massacrata”, ha spiegato.

«Ha davvero una grossa fragilità dovuta a una serie di problemi.

Mancanza di comprensione dall'esterno, io lo capisco. Bisogna usare molta delicatezza e prudenza perché non penso che stia bene»#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/LzkP2tsc72 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 15, 2024

A questo punto, le parole di Selvaggia Lucarelli gettano una nuova luce sull’uscita di Mariotto da Ballando con le stelle. Se inizialmente la sua partenza era stata giustificata da un malore legato alla sarta della maison Gattinoni, le dichiarazioni della Lucarelli sembrano suggerire che questa fosse solo una giustificazione, una scusa. In realtà, Guillermo Mariotto avrebbe lasciato il programma per motivi legati a seri problemi di salute, non meglio specificati, di cui nessuno, fino a quel momento, era a conoscenza.