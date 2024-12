Ballando con le Stelle, volano parolacce dietro le quinte. La puntata di sabato 14 dicembre del dancing show condotto su Rai1 da Milly Carlucci era attesissima. Non solo perché ormai il programma è diventato l’appuntamento imperdibile del fine settimana per milioni di italiani. Ma anche per il ritorno del giurato Guillermo Mariotto dopo le mille illazioni seguite alla sua ‘fuga’.

Nonostante il suo ritorno in giuria fosse stato annunciato, Guillermo Mariotto non era presente al suo posto all’inizio dello show. È arrivato, comunque, intorno alle 23, e ha chiesto scusa: “Faccio mea culpa. Ho dovuto assentarmi per mio dispiacere. Mi sono sentito male per tutto lo stress. Mi tocca scusarmi in tutti i modi possibili che esistono perché io ho mancato di rispetto a voi, a Milly in primis, al pubblico mio adorato. Tutti. Mi dispiace”. Ma prima del suo ingresso si è sentita un’imprecazione…

Il ritorno di Guillermo Mariotto e l’imprecazione dietro le quinte: il video

Milly Carlucci ha spiegato che Guillermo Mariotto fa parte di Ballando con le Stelle da 19 anni. Il suo momento di difficoltà emotiva, anche se non giustifica il gesto della fuga, ha portato lei e la Rai a scegliere per lui “un cartellino giallo“. Dopo le scuse il giurato ha donato alla conduttrice un mazzo di rose rosse e lei: “Accetto i tuoi fiori, succede, però adesso ci mettiamo lì e siamo molto seri“.

Tutto è bene quel che finisce bene? Ni. Perché poco prima del suo ingresso dal dietro le quinte si è udita un’imprecazione. Subito dopo che Milly ha chiamato Guillermo, si è sentito qualcuno dire “Che figlia di mign***“. Dall’audio, prontamente diffuso su X, non è chiaro se a pronunciare quell’espressione sia stato proprio il giurato, né a chi fosse rivolto quell’insulto.

Di sicuro chi se n’è uscito con quella frase non pensava di avere il microfono aperto. Sul social c’è chi chiede: “Mariotto sei tu?” e chi commenta “ahahaha bellissimo”. Come si dice, è il bello della diretta. Ma il mistero resta.

