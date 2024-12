Nuovo terremoto a Ballando con le Stelle. C’è grande attesa per il ritorno in pista dei ballerini vip. Al di là delle polemiche e del caos mediatico scoppiato per la famosa fuga di Guillermo Mariotto dal banco della giuria, la gara prosegue. Intanto, mentre i concorrenti si preparano, arriva dall’estero una notizia che scuote la coppia più amata dal pubblico: quella composta da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Ma procediamo con ordine.

Dopo la pausa dovuta alla messa in onda della Prima della Scala di Milano, torna Ballando con le Stelle. Il programma di Rai 1 andrà in onda il 14 dicembre, a partire dalle 20:35. Sarà una serata cruciale per il dance show: è arrivato il momento della seconda semifinale. Le coppie ancora in gara si sfideranno per conquistare un posto nella finale di sabato 21 dicembre. Al termine della puntata, Milly Carlucci, affiancata da Paolo Belli, svelerà i nomi dei concorrenti che, grazie al voto social, si contenderanno il gradino più alto del podio.

Tra i concorrenti in gara ci saranno anche Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Nonostante le standing ovation che accompagnano continuamente le loro esibizioni, finora Bianca e Giovanni non sono stati particolarmente premiati dalla giuria. Una coppia che fa sognare dentro e fuori dalla pista: come noto, tra i due è iniziata una bellissima storia d’amore. Tuttavia, una notizia appena giunta potrebbe sconvolgere gli equilibri della coppia.

Appena terminato Ballando con le Stelle, infatti, Giovanni lascerà l’Italia. Come riportato dal sito L’Architetto, il ballerino volerà in Inghilterra per partecipare a uno show che, questa volta, non ha nulla a che vedere con la danza. Si tratta di Celebrity Hunted, in onda dal 5 gennaio su Channel 4. Una sorta di “caccia” alle celebrità, Giovanni infatti è molto famoso in Inghilterra. L’annuncio è stato dato dall’emittente televisiva attraverso il proprio profilo social. Giovanni parteciperà insieme a un altro ballerino, Kai Widdrington. Bianca seguirà Pernice in Inghilterra per stargli almeno vicino o dovranno dividersi?

Nei giorni scorsi, Bianca e Giovanni hanno parlato del loro rapporto a La Volta Buona. “Io non ho fatto nulla, ho preso soltanto il meglio di Bianca, perché lei sa fare tutto. Io ho fatto solo il mio lavoro e, quando l’ho incontrata per la prima volta, ho detto: ‘Bingo’. Ho cominciato a corteggiarla subito“, ha rivelato il ballerino. Una versione confermata da Bianca Guaccero: “In realtà, io sono andata un po’ più cauta all’inizio, perché lui ha cominciato subito con gli abbracci. Io, però, sono un po’ più discreta e ho avuto bisogno dei miei tempi. Mi fido di Giovanni perché ha valori molto solidi. Ci stiamo conoscendo, con pregi e difetti, e per ora tutto va bene”.