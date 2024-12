Aumenta il caos intorno alla figura di Guillermo Mariotto. Un nuovo colpo di scena coinvolge lo stilista già al centro della bufera mediatica per la sua fuga dallo studio di Ballando con le Stelle durante la puntata del 30 novembre scorso. Il dancing show condotto da Milly Carlucci tornerà in onda sabato 14 dicembre, ma al momento nessuno può dire con certezza se il giurato sarà di nuovo al suo posto, accanto agli altri membri della giuria: Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.

Intanto, nelle ultime ore, è accaduto qualcosa che alimenta ulteriormente i dubbi e l’incertezza sul finale di questa vicenda. Da poco, infatti, il profilo social di Guillermo Mariotto risulta non più raggiungibile. La notizia non è passata inosservata, considerando l’attenzione mediatica che in questi giorni circonda lo stilista. A riportarla per primo è stato Fanpage. Secondo quanto aggiunge il quotidiano online, dietro questa mossa social ci sarebbe una precisa strategia. Non si tratterebbe, dunque, di un gesto impulsivo o di un caso di hackeraggio.

Ecco quanto si legge: “Guillermo Mariotto è uscito da Instagram. Cancellato, fuori, non c’è. ‘Pagina non trovata’ recita la barra di ricerca del social network di proprietà di Meta. Stando a quanto trapela da fonti vicine, lo stilista si è trincerato in uno strategico e piccato silenzio, non risponderebbe alle telefonate, alimentando così il mistero sulla sua effettiva partecipazione a Ballando con le Stelle, sabato 14 dicembre”.

Dalla Rai, intanto, bocche ancora cucite. Un vero e proprio giallo. Nessun indizio neanche dal promo della puntata. Tutto ciò, inevitabilmente, alimenta ipotesi e chiacchiere. Si era vociferato, infatti, di una possibile sostituzione in corsa: una soluzione interna che avrebbe visto Alberto Matano prendere il posto del giudice più istrionico dei 19 anni di storia di Ballando. Tuttavia, anche queste indiscrezioni sono state smentite.

Perfino Milly Carlucci ha preferito non sbilanciarsi. La conduttrice, in un video pubblicato sui social, ha dichiarato: “Sabato finalmente risponderemo alla domanda che tutti quanti mi state ponendo: ‘Ma Mariotto dov’è finito?’. Lo scoprirete”. A questo punto, non resta che attendere.