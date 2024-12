Importante intervista di Sonia Bruganelli, che non poteva non soffermarsi su Ballando con le stelle. Anzi, c’è di più, infatti la concorrente eliminata dall’attuale edizione ha svelato chi potrebbe vincere il programma. Non ha molti dubbi e lei fa il tifo per loro probabilmente anche per un motivo più prettamente personale, anche se non lo ha confermato esplicitamente.

Comunque Sonia Bruganelli ha rotto il silenzio su Ballando con le stelle, parlando con i suoi follower in una diretta Instagram. Chi potrebbe vincere la trasmissione? Questa è la domanda che si rincorre da tempo tra il pubblico, visto che siamo ormai ad un passo dalla finale che si svolgerà il 21 dicembre. E vediamo lei cosa ha dichiarato.

Sonia Bruganelli su Ballando con le stelle: “Ecco chi potrebbe vincere”

Ma Sonia Bruganelli non ha parlato unicamente del possibile vincitore di Ballando con le stelle, ma anche del suo compagno Angelo Madonia cacciato dal programma: “Angelo sta bene, lavora e fa le sue cose”. In generale ha parlato di un’edizione “che è stata molto forte”, quindi le è piaciuta particolarmente.

Sonia si è sbilanciata e ha esclamato sul vincitore di Ballando: “La coppia a cui voglio più bene è quella di Tommaso e Sophia“. La ballerina sarebbe la fidanzata di suo figlio Davide Bonolis, quindi ci sarebbe anche un motivo privato dietro questa scelta. Le coppie Luca Barbareschi con Federica e Bianca Guaccero con Giovanni sono le altre gradite dall’ex opinionista del Grande Fratello.

Tommaso Marini, 24 anni, è uno schermidore italiano del fioretto che ha vinto i Mondiali nel 2023 e gli Europei 2024. Alle Olimpiadi di Parigi ha conquistato l’argento nella gara a squadre.