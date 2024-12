Manca sempre meno alla seconda semifinale di Ballando con le stelle e il caso Guillermo Mariotto continua a tenere banco. Oggi pomeriggio, 12 dicembre, Milly Carlucci è stata ospite di Caterina Balivo e La Volta Buona: interrogata dalla conduttrice in proposito, si è leggermente sbottonata lasciandosi sfuggire una frase sottovoce che non è passata inosservata al pubblico. Intanto nelle ore scorse Mariotto ha minacciato azioni legali.

“Guillermo Mariotto prenderà provvedimenti legali dopo le accuse di molestie. Sarà difeso da un avvocato dopo le accuse di molestie mosse contro di lui dalla senatrice di Fratelli d’Italia Susanna Donatella Campione”, raccontava Fanpage.it. Molestie che per stessa ammissione del presunto molestato non ci sono state.





Ballando con le stelle, Milly Carlucci non scioglie il dubbio Mariotto

Spiegava il ballerino Simone Iannuzzi che ha minimizzato quanto successo. “Quando mi hanno mostrato il video mi sono messo a ridere”, avrebbe dichiarato il ballerino, negando qualsiasi intento scorretto da parte di Mariotto. Parole che sono state anche quelle di Milly Carlucci, che aveva spento qualsiasi seguito al caso.

Intanto oggi, come detto, Milly Carlucci è stata ospite di Caterina Balivo alla quale ha chiesto: “Mariotto ci sarà si o no, Milly ti prego dillo”. E Milly: “Allora lo scoprirete sabato perché lo scoprirò sabato anche io, quindi, vivremo insieme questa suspence però vi voglio dire che c’è Fabio Fognini come ballerino per una notte e secondo ballerino per una notte Francesca Chillemi che però non sarà da sola”.

Tutto finito? Sembra proprio di no perché Milly ha pronunciato una frase sul giudice che non è passata inosservata. Ha aggiunto: sottovoce “aspettiamo Mariotto”. È forse Mariotto, adesso, a farsi desiderare? Staremo a vedere: ma le sue quotazioni di rivederlo sabato salgono.