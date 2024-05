L’Isola dei Famosi è andata in onda in diretta nella serata del 22 maggio e Greta è stata l’eliminata. Ora, però, si è già saputo chi è il naufrago che va spedito verso l’eliminazione. La sua presenza in Honduras sarebbe ormai arrivata al termine, quindi dovrà preparare tutto e ritornare in Italia. Una vera e propria doccia fredda per il concorrente, che non dovrebbe avere altre vie di uscita.

La notizia proveniente dall’esterno dell’Isola dei Famosi ha lasciato tutti senza parole. Questo naufrago potrebbe subire l’eliminazione, a causa di una decisione che sembra ormai sempre più probabile. A riferire tutto ci ha pensato il sito Biccy, che è riuscito a scoprire qualche informazione significativa che è un durissimo colpo per questo protagonista del reality.

Isola dei Famosi, chi è il naufrago che va verso l’eliminazione

Il televoto riguardante l’Isola dei Famosi è già iniziato e ci sono diversi concorrenti finiti in nomination. Ma un naufrago in particolare sembra avere poche speranze di restare e si avvicinerebbe la sua eliminazione dalla trasmissione, condotta da Vladimir Luxuria. Chi sarebbe salvo quasi sicuramente sarebbe Artur Dainese, che ha una preferenza che va dal 38,6% al 43% in base ai vari sondaggi.

Abbastanza certo della permanenza dovrebbe essere anche Edoardo Franco col 34,2% e il 43,6& dei voti, mentre Karina Sapsai ha ottenuto il 12,28%. Ce la dovrebbe fare anche Linda Morselli, che ha totalizzato nei sondaggi poco più del 7%. Ad essere eliminato nella prossima puntata dovrebbe essere Dario Cassini, che non è andato oltre il 5,8% e il 7,02% delle preferenze dei telespettatori.

Dario Cassini, comico e attore napoletano, è arrivato all’Isola da non molti giorni ma ora potrebbe già doversene andare. In passato è stato anche concorrente di Ballando con le stelle nel 2022.