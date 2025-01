Nella puntata di Affari Tuoi del 14 gennaio, Michele, proveniente dalla Lombardia, è il protagonista del gioco con il pacco numero 7. Al suo fianco c’è sua moglie Leda, con cui ha messo su una famiglia di quattro figli. “Le tamponai la macchina con la mia moto, da un piccolo incidente è nata una grande storia d’amore” ha raccontato Michele, rivelando come è iniziata la loro relazione.

I primi tre pacchi aperti dalla coppia contengono dei valori bassi: 20, 200 e 50 euro. Dopo questa partenza favorevole, però, arrivano i 300.000 euro. “Che dolore” commenta Leda, visibilmente dispiaciuta. Poco dopo, la coppia vede anche sfumare la possibilità di vincere 200.000 euro. La proposta del Dottore lascia entrambi senza parole: “Propone il cambio per sei tiri, non è mai successo”. Nel frattempo, dal tabellone scompaiono 15.000, 50.000 e 30.000 euro. Poi il pacco con il gorgonzola e quello con i 5 euro.

Affari Tuoi, Michele e Leda vincono con la regione fortunata

Ma la gioia dura poco, perché arriva una nuova delusione con la perdita dei 100.000 euro. Michele e Leda rifiutano l’offerta di 10.000 euro e decidono di proseguire con il gioco. La coppia apre poi pacchi contenenti 100, 0 e 20.000 euro. Il Dottore offre loro un altro cambio, ma stavolta per un solo tiro. “Il 7 è la data di nascita di nostro figlio Jacopo, rifiutiamo” spiegano i due, decisi a non cedere. Anche i 75.000 vanno via.

Il Dottore propone 3.000 euro, ma Michele e Leda decidono di non accettare l’offerta. “Puntavamo su premi più alti, ma arrivati a questo punto ce la giochiamo fino in fondo” e alla fine i due decidono quindi di passare alla Regione Fortunata. La coppia opta per la Basilicata, ma questa non è la scelta giusta. Per 50.000 euro, i due tentano il tutto per tutto scegliendo il Piemonte.

IL MEGA SPOILER DI STEFANO

CHE CAPOLAVORO #AffariTuoi pic.twitter.com/Sk28dnl1VK — Rozzo Cibernetico (@shock_inmytown) January 14, 2025

E qui accade qualcosa di davvero raro: la scelta si rivela corretta. Durante il gioco, infatti, Stefano De Martino, conduttore del programma, fa uno spoiler al pubblico a casa. Mentre sullo schermo scorrono le immagini delle due regioni, il contenuto della busta con la scritta “Piemonte” viene mostrato rivelando la vittoria ai telespettatori. “Abbiamo ribaltato la partita” esclama entusiasta Stefano De Martino, poco prima di comunicare la notizia ai concorrenti. Michele e Leda sono increduli e tra le lacrime di gioia, abbracciano il conduttore, visibilmente emozionati per la straordinaria vittoria.