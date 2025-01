“Ecco, guardate chi è”. Scoppia il caos ad Affari Tuoi. A scatenare il “terremoto” tra il pubblico è stata la bellissima concorrente arrivata dal Lazio, Valentina Brighindi. La sua apparizione accanto al presentatore Stefano De Martino ha innescato un vero e proprio tam-tam sui social, con decine di commenti. Qualcuno del pubblico, infatti, l’ha riconosciuta. Si è scoperto che Valentina, prima di partecipare alla trasmissione dei pacchi, godeva già di una certa notorietà, almeno sul web, dove conta numerosi follower.

Nella puntata di venerdì scorso, Valentina è stata sorteggiata per sfidare il Dottore. Il tentativo di vincere il premio più alto messo in palio dalla popolare trasmissione di Rai Uno, però, è finito male: Valentina è tornata a casa con una beffarda “amatriciana” nel pacco. Nonostante ciò, la sua partecipazione ha lasciato il segno nel pubblico. In realtà, Valentina si era già fatta notare come semplice pacchista.

Stefano De Martino, infatti, l’aveva coinvolta in un siparietto in cui la bella ragazza si era prestata al gioco, interpretando il ruolo di ipotetica spasimante di Thanat. Tuttavia, Valentina ha poi chiarito di essere già impegnata: “Mi spiace dare una doccia fredda a Thanat, però sono fidanzata. Lui si chiama Federico”. De Martino allora ha scherzato: “Thanat non è geloso. Salutiamo Federico!”. Nel corso della puntata qualcuno si è preso la briga di spulciare anche i suoi profili social. Un utente ha scritto: “I miei genitori stanno guardando Affari Tuoi e la concorrente è questa dea qui”.

Dal web è emersa una manciata di foto su Instagram mostrano Valentina già in posa da diva ben prima della ribalta televisiva. Tra i commenti, c’è chi ipotizza che la partecipazione ad Affari Tuoi possa rappresentare un trampolino di lancio per entrare nel mondo dello spettacolo. Nonostante questo, Valentina non è una figura dello showbiz, tutt’altro:

“Sono una studentessa di giurisprudenza verso la fine del percorso. Fino al liceo ho vissuto a Frosinone, ma da qualche anno abito a Roma”, ha spiegato.

I miei genitori stanno guardando Affari Tuoi e la concorrente è questa dea qui. pic.twitter.com/FwvqpGkaKZ — Rattazzo Nerazzurro ⭐⭐ (@RatsSeeGhosts) January 10, 2025

Ad accompagnarla in trasmissione c’era il papà Antonello, un commercialista. Ma per tutta la puntata, Valentina è stata la protagonista assoluta, guadagnandosi le telecamere su di sé e mandando letteralmente ai matti i telespettatori.