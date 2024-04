Novità importante su Brando e Raffaella, la coppia nata poco tempo fa grazie a Uomini e Donne. Dopo il suo lungo percorso, il tronista ha fatto ricadere la sua scelta su di lei rifiutando invece una vita di coppia assieme a Beatriz. Ma ora c’è una notizia che li riguarda da vicino e che lascerà i loro fan molto delusi. Purtroppo non potranno vedere qualcosa di molto interessante.

Nonostante le voci iniziali dicessero altro, Brando e Raffaella avrebbero accettato questa decisione. La coppia di Uomini e Donne non è ancora uscita allo scoperto ufficialmente, ma una persona che è molto attendibile in relazione al dating show di Maria De Filippi ha voluto comunicare questa informazione ai suoi follower, attraverso una storia postata su Instagram.

Leggi anche: “Sono d’accordo e Maria…”. Uomini e Donne, trema il trono di Ida Platano dopo l’ultima puntata





Brando e Raffaella di Uomini e Donne, la brutta notizia per il pubblico

I telespettatori stavano già pregustando questo momento tutto da seguire di Brando e Raffaella, ma i fan della coppia nata a Uomini e Donne dovranno mettersi l’anima in pace. A svelare tutto in anteprima è stato il blogger Lorenzo Pugnaloni, sempre tra i primi a dare anche le anticipazioni sulle registrazioni delle puntate di UeD. E ora ha fornito una news fondamentale su di loro.

Questa la domanda fatta a Pugnaloni: “Vedremo Brando e Raffaella a Temptation Island?“. E lui ha risposto: “No, ci saranno coppie sconosciute come l’anno scorso“. Quindi, la trasmissione condotta da Filippo Bisciglia in estate dovrebbe prevedere esclusivamente concorrenti nip, dunque non vedremo personaggi già conosciuti nel mondo dello spettacolo.

Non sappiamo ancora chi parteciperà a Temptation Island, infatti Mediaset ne parlerà più avanti, ma una cosa sembra certa: Brando e Raffaella non faranno parte del cast.