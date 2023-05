Nei giorni scorsi la notizia sull’addio di Carlo Alberto Mancini e Nicole Santinelli. Due settimane i due sono usciti insieme dallo studio del programma di Maria De Filippi. Solo sabato scorso la coppia era stata ospite di Verissimo e, nel salotto di Silvia Toffanin: “Nicole è la mia stella polare. Basta un suo sorriso per farmi capire cos’è la felicità”, parole che avevano fatto emozionare Nicole Santinelli e il pubblico di Verissimo e di Uomini e Donne.

Sabato sera è arrivata la doccia fredda. In una Instagram Story, Carlo Alberto ha annunciato la rottura da Nicole Santinelli lasciando i fan della coppia senza parole. Una lunga diretta in cui l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha spiagto di non provare rancore verso la fidanzata e di aver fortemente creduto nella loro storia.

Nicole Santinelli, l’ex tronista di Uomini e Donne beccata in discoteca

“Vi prego, non attaccatela, è stata onesta, non ha sbagliato nulla, le auguro ogni bene, tantissima felicità, se la merita. Mi avete conosciuto, non sono uno che dice parole che non sente, se avesse commesso una scorrettezza, ve l’avrei detto. Come ha fatto a capire che non ero l’uomo per lei? Questo deve dirlo lei”, le parole di Carlo Alberto per Nicole Santinelli. Secondo i rumor di mezzo ci sarebbe l’interesse di lei verso una terza persona, un vero choc per Carlo.

“Anche se sono stata io prendere questa decisione l’ho fatto per tutti e due, perché nel modo in cui vedo l’amore nessuno dovrebbe mai cambiare la proprio essenza per qualcun altro e la mia scelta deriva da particolari emozioni che non ho provato in quel momento, ma una volta usciti da quel programma insieme, vivendoci giorno per giorno, mi sono resa conto a malincuore che viviamo e vediamo l’amore in maniera diversa. Sono dispiaciuta per tutte le persone che hanno creduto in noi, ma non sarebbe stato giusto fingere portando avanti una storia senza futuro“, l’annuncuo di Nicole Santinelli dopo la rottura dal corteggiatore conosciuto a Uomini e Donne.

Ora è arrivtaa un’altra segnalazione su Nicole Santinelli. Una foto che sta facendo chiacchierare, non poco, il web. Deianira Marzano ha pubblicato una foto-segnalazione arrivata da parte di una fan. Nello scatto di vede l’ex tronista di Uomini e Donne mentre di diverte in discoteca. Secondo alcuni utenti del web la giovane avrebbe fatto una scelta non sentita solo per evitare critiche dal pubblico che non hanno mai creduto nelle sue buone intenzioni.