Myrta Merlino: “Sto male”, la confessione a Pomeriggio 5. La conduttrice ha rivelato di essere stata colpita da un problema di salute, una malattia che sta attualmente mettendo a dura prova molti cittadini italiani e gli ospedali. “Oggi partiamo da un tema che ci riguarda tutti… L’influenza… In Italia è una strage… Numeri mai visti da 15 anni…”. E anche lei, nonostante i sintomi, ha deciso di continuare a lavorare, ricorrendo all’uso di antibiotici per gestire la sua condizione: “Sono giorni che ho la tosse, mal di gola, il raffreddore…”.

La Merlino poi racconta: “Ho fatto il tampone e non ho il covid, però mi sono imbottita di medicine e sono venuta a lavorare… Sto imbottita di antibiotico…”. Durante la trasmissione, Merlino ha avuto una discussione con il dottor Matteo Bassetti, a cui ha chiesto se il suo comportamento fosse corretto. “Questa cosa non la dovremmo fare giusto? Perchè l’influenza può essere pericolosa quanto il covid…”.





Il medico ha risposto che non è appropriato curare l’influenza in questo modo, sottolineando che gli antibiotici non dovrebbero essere usati indiscriminatamente e che i farmaci antinfiammatori dovrebbero essere presi solo quando ci sono sintomi. Le parole di Bassetti sono state: “Innanzitutto partiamo col dire che è sbagliato utilizzare gli antibiotici per i virus influenzali e parainfluenzali – ha detto -, e inoltre bisogna assumere i medicinali soltanto in presenza di sintomi”.

Bassetti ha continuato: “Chi assume paracetamolo tre volte al giorno in maniera indipendentemente dai sintomi, sbaglia. Non bisogna imbottirsi di farmaci perché l’influenza è sostanzialmente una malattia che si cura in casa. Per quanto riguarda gli anziani, invece, basta tenere conto della saturazione con un saturimetro e se l’ossigenazione nel sangue non scende sotto l’88% non bisogna allarmarsi”.

“Bisogna tornare alle regole della nonna: liquidi, caldo e riposo”, conclude il medico. La conduttrice ha quindi proseguito la trasmissione, discutendo più approfonditamente dell’influenza e delle sue implicazioni. Nonostante la sua condizione, Merlino ha continuato a lavorare, dimostrando il suo impegno nel fornire informazioni e aggiornamenti al pubblico di Pomeriggio 5.

