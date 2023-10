Sono giorni un po’ particolari per Myrta Merlino, che da quest’anno conduce Pomeriggio Cinque. Sono tante le voci uscite fuori sulla conduttrice che sostituisce Barbara D’Urso. Quest’ultima non ha avuto altre trasmissioni da condurre ed è andata prima a Londra e poi a Parigi. Ma ancora non sappiamo esattamente cosa stia facendo e cosa farà soprattutto nei prossimi mesi. Ma tornando all’ex giornalista di La7, adesso a parlare è stato il suo manager.

Lui è molto conosciuto, essendo anche l’agente proprio di Carmelita, infatti parliamo di Lucio Presta. L’uomo è intervenuto su Myrta Merlino e sulla trasmissione Pomeriggio Cinque, anche perché sono uscite tante indiscrezioni sul conto della donna. E quindi il manager ha voluto prendere posizione sull’argomento, dando una notizia ufficiale e presumiamo definitiva. Una risposta data in particolare ad un noto sito italiano.

Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque, ora interviene il manager

Nelle scorse ore il sito Dagospia e in particolare il giornalista Giuseppe Candela sono intervenuti su Myrta Merlino e Pomeriggio Cinque. Nella mattinata del 5 ottobre lui ha scritto su X: “Matano più di sette punti sopra Merlino“, in riferimento agli ascolti tv de La vita in diretta. Ore dopo Lucio Presta ha utilizzato lo stesso social network per svelare quale sarà il futuro della sua assistita, alla luce di queste considerazioni.

Presta ha quindi proposto questo messaggio agli utenti: “Vorrei rasserenare Dagospia che Pomeriggio 5 non cambierà conduzione che resterà a Myrta Merlino. Se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi”. Quindi, sono state smentite categoricamente le voci che darebbero Mediaset in procinto di guardarsi attorno e di prendere anche drastici provvedimenti nei riguardi di Myrta.

Vorrei rasserenare @_DAGOSPIA_ che #pomeriggio5 non cambierà conduzione che resterà a @myrtamerlino .se ne faccia una ragione perché altrimenti le sue già precarie condizioni psicologiche potrebbero aggravarsi. — ellepi_one 🇮🇹 (@PrestaLucio) October 5, 2023

I telespettatori che speravano in un ribaltone, con Myrta Merlino pronta già con le valigie in mano, dovranno rassegnarsi. La presentatrice continuerà col suo lavoro e ovviamente la speranza di Mediaset è che gli ascolti possano andare sempre meglio.