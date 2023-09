Il nuovo Pomeriggio 5 di Myrta Merlino sembra prendere il via. Il programma di Canale 5 dopo l’addio di Barbara D’Urso aveva iniziato nel migliore dei modi ma dopo poche puntate è lentamente sceso negli ascolti tv preoccupando i vertici di Mediaset. Non a caso sono iniziate a circolare voci sul fatto che Mediaset volesse già sostituire la conduttrice arrivata da La7 e mettere alla conduzione Simona Branchetti, il volto di Morning News.

L’ultima puntata della settimana è cresciuta registrando 1.385.000 spettatori (18.6%) nella prima parte e 1.297.000 spettatori (16.1%) nella seconda parte (Saluti: 1.317.000 – 14.7%) ma ha comunque perso la sfida con la concorrenza della Rai, La Vita in diretta condotta dall’ormai rodato Alberto Matano.

Leggi anche: “Ma è lui davvero?”. Pomeriggio Cinque, telefonata in piena diretta: Myrta Merlino senza parole





Myrta Merlino, bufera per l’intervista all’amica di Martino Benzi

Il nuovo Pomeriggio 5 ha detto addio al trash di Barbara D’Urso, che però appassionava una buona fetta di spettatori, e ha dato più spazio alla cronaca e ai temi di attualità. Durante l’ultima puntata della settimana Myrta Merlino ha parlato dell’omicidio-suicidio di Alessandria, un fatto di cronaca che ha sconvolto l’opinione pubblica italiana. Martino Benzi, 65 anni, ha infatti ucciso la moglie, il figlio e la suocera prima di suicidarsi.

Poco dopo il servizio su Myrta Merlino è esplosa la polemica. Il motivo è semplice, non si è dissociata dalla posizione espressa da Titti, amica di Martino Benzi. La donna ha parlato della la possibilità che l’amico abbia ucciso per “troppo amore”. “Ho pensato una cosa che ho esternato nell’immediato con chi ho vicino. Era troppo amore perché Martino amava tantissimo la sua famiglia e amava tantissimo la suocera. Era il suo nucleo familiare”.

“In questo gesto folle, chissà che cosa gli sarà passato per la testa, ha voluto preservare la moglie, il figlio e la suocera. Li ha voluti portare con sé, uniti per sempre”, ha detto la signora Titti. Parole che non sono state contestate dalla padrona di casa che, al contrario, ha definito “interessante” tale interpretazione facendo infuriare i telespettatori.