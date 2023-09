Colpo di scena a Pomeriggio Cinque, la chiamata in diretta che lascia di sasso la padrona di casa Myrta Merlino. Anche nell’ultima puntata nel salotto televisivo Mediaset si è continuato a parlare della vicenda dell’eredità di Gina Lollobrigida. Nella puntata in questione, ha voluto dire la sua anche l’avvocato di Francisco Javier Rigau e della famiglia di Gina Lollobrigida. L’uomo ha fatto quindi sapere che la donna sarebbe stata giudicata incapace di fare scelte consapevoli dagli psichiatri.

Ma non è finito, perché il legale di Francisco Javier Rigau ha anche affermato qualcosa di compromettente su Andrea Piazzolla, il famoso factotum della famosa attrice italiana. Ed è qui che scatta il colpo di scena a Pomeriggio Cinque. Il giovane infatti, per la seconda volta, decide di chiamare in diretta il programma di Myrta Merlino e di dire la sua, cercando di contrastare quello che stava dicendo l’avvocato. L’uomo ha quindi interrotto la scaletta della diretta.





Colpo di scena a Pomeriggio Cinque, la chiamata in diretta

A questo punto Myrta Merlino quasi incredula dice ai suoi telespettatori e agli ospiti in studio: “Scusatemi un secondo… Mi dicono che c’è di nuovo Piazzolla in linea come ieri… Ci ha richiamato Andrea Piazzolla… Ho capito bene? C’è Andrea?”. A questo punto il giovane saluta tutti e Myrta Merlino gli chiede di attendere un secondo per far terminare di parlare Vladimir Luxuria.

Poco dopo Andrea Piazzolla è pronto per parlare ma Myrta Merlino lo interrompe di nuovo e dice: “Andrea… Quand’è che passiamo da un rapporto telefonico ad averti qui in studio dal vero? Almeno ti conosco! Prima o poi dovrò pure conoscerti eh…”. L’uomo non gli ha risposto nel merito, dicendo semplicemente di essere grato che oggi in studio ci sia Vladimir Luxuria, visto che ha avuto modo di conoscere da vicino Gina Lollobrigida.

Piazzolla allora dice: “Innanzitutto sono felice che lì ci sia Vladimir, una persona che ha realmente frequentato e conosciuto Gina, come anche Tiziana Rocca…Sono persone che sanno le cose…”. A questo punto la padrona di casa cerca di tamponare preventivamente e dice che Maria Corbi è bravissima: “È una bravissima giornalista con un’onestà intellettuale specchiata… Non è che chi non ha conosciuto la Lollobrigida allora non può dire la sua opinione su questa storia…”.

