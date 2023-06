Morte di Silvio Berlusconi, scoppia il ‘caso’. Tanti i volti nel mondo della politica italiana e del mondo dello spettacolo e della televisione che si uniscono al dolore dei familiari dell’ex premier, spento all’età di 86 anni a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Parole commosse sui profili social o in diretta tv in ricordo del leader di Forza Italia, oltre alla decisione Mediaset, comunicata in nota, di cambiare il palinsesto: “Mediaset cambia la sua programmazione per ricordare Silvio Berlusconi, scomparso questa mattina. Su Canale 5 Speciale Tg5 fino alle ore 18.25 per poi riprendere dalle ore 20 alle ore 24. Lo speciale è in simulcast su Retequattro e su Tgcom24, senza interruzioni pubblicitarie”.

Morte di Silvio Berlusconi, scoppia il caso dopo quelle parole. L’ex premier ha da sempre diviso in due l’opionione pubblica. A fare clamore, le parole del cantante Gemitaiz, pseudonimo di Davide De Luca, che non appena appreso della morte del leader di Forza Italia, ha immediatamente creato una storia su Instagram commentando: “Alleluja!”. Il commento non è di certo passato inosservato. A distanza di qualche ora, ecco l’appello ufficiale.

Morte di Silvio Berlusconi, scoppia il caso dopo quelle parole: “Fuori!”

Il commento del 34enne e principale esponente dell’hip hop italiano non è sfuggito soprattutto in previsione del concerto benefico LoveMi che andrà in onda su Italia 1 e che contempla la partecipazione in scaletta del cantante. E infatti sarebbe stato Gabriele Parpiglia a rivolgere il suo appello a Fedez: “Carrellata di geni che non hanno aspettato nemmeno 24 ore per scagliarsi contro la morte di un uomo, padre, compagno, nonno; persona che ha sfamato e ancora oggi fa mangiare milioni di famiglie. Il diritto alla critica, la libertà di pensiero, il non essere censurati sono elementi fondamentali per la nostra evoluzione, ma la sensibilità, il rispetto, l’aver un minimo di cuore pensando a chi sta male pur avendo idee opposte sono valori assenti per chi vive immerso nell’ignoranza dei like. O solo nel l’ignoranza”.

E ancora: “PS: mi auguro che Fedez non porti sul palco di LoveMi tale Gemitaiz il primo che ha gioito per la scomparsa di Silvio Berlusconi, il primo che è pronto a farsi promo/pubblicità su Italia 1 e quindi Mediaset. Un contro senso direi. Su Gemitaiz levati dal c*zzo per rispetto a te stesso in primis”. La replica di Gemitaiz? Puntuale: “Sono sicuramente stato indelicato e impulsivo, non sto qua a giustificarmi o a dire perché tanto non frega niente a nessuno. Ci tengo però a dire che a me di andare su Mediaset non me ne frega niente, io sono stato invitato a suonare a un concerto di beneficenza e per me è solo un piacere contribuire ad eventi del genere e chi mi conosce lo sa”.

E ancora: “Possono tranquillamente non trasmettermi in televisione e lo farei lo stesso, non ho mai usato la tv, non l’ho mai guardata e non ho interesse a farvi parte. Se volessero eliminarmi dalla line up o non trasmettermi in televisione accetterei la decisione senza tanti problemi, sarebbe anche l’ennesima riprova che la musica e la televisione sono due mondi separati che non c’entrano niente l’uno con l’altro”. Quale sarà la decisione definitiva?